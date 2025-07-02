ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق | صور

أعلنت الفنانة ثراء جبيل عن حملها، وانتظارها لمولودها الأول خلال الفترة المقبلة.

وشاركت ثراء جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عددًا من الصور التي ظهرت فيها بعلامات الحمل، وعلّقت قائلة:

"معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

وفى ديسمبر 2023 ، احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري، حيث نشرت عددا من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستانا بسيطا من اللون الأبيض وبقصة شعر مختفلة، وممسكة بباقة من الورد، كما ظهرت وهي تقوم “بالزغرطة” لنفسها.

أحدث أعمال ثراء جبيل

وشاركت ثراء جبيل فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسلين العتاولة2 واخواتي.

أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي وفيفي عبده وزينة وهدى الاتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.