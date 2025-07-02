طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل حالتها الصحية قبل حفل موازين بالمغرب.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على "فيسبوك": "حدث جدل حول حفلة شيرين بالمغرب، وأود أن أقول إن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت مبسوطة جدًا لمشاركتها في حفل موازين بالمغرب".

وتابع: "لكن للأسف، صباح يوم الحفل، عانت من أزمة صحية تزامنت مع نزلة معوية، ما استدعى استقدام أطباء من المغرب لعلاجها، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًا في جمهورها، رغم شدة الإجهاد الذي كانت تعانيه".

وأضاف: "أنا لم أحضر الحفل، ولكن بناءً على كلام المايسترو وقائد فرقتها... فإن شيرين غنّت وأبدعت في 23 أغنية لايف، على مدار ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض".

واختتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشقه جمهوره... ساعدوها، شجعوها، وساندوها".

شاهد الفيديو

https://youtube.com/shorts/xb7E8GaB83k