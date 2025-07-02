مسئولون إسرائيليون: مفاوضات خلال هدنة الـ 60 يومًا لإنهاء الحرب في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن عن مسؤولين في دولة الاحتلال بأن الهدنة التي وافقت عليها تل أبيب لمدة 60 يوما ستعقد خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المسئولون الإسرائيليون أن النية هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما.

وفي نفس السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أنه لا يزال يتعين على حركة حماس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر وقطر تعملان بجد للمساعدة في إحلال السلام، وستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن آمله في أن تقبل حماس بالصفقة من أجل مصلحة الشرق الأوسط لأن الوضع قد يزداد سوءًا ولن يتحسن.

وأعلن “ترامب”، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف النار بقطاع غزة لمدة 60 يومًا.

وأوضح أنه خلال هدنة لـ 60 يومًا في قطاع غزة سنعمل مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس ترامب أن ممثلون عنه عقدوا اجتماعا مطولا ومثمرا مع الإسرائيليين بشأن غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 56,647 شهيدا، و134,105 مصابين.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، أن من بين الحصيلة 6,315 شهيدا، و22,064 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.