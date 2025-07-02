ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام الهدنة في غزة لمدة 60 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف النار بقطاع غزة لمدة 60 يومًا.

وأوضح ترامب أنه خلال هدنة الـ 60 يومًا في قطاع غزة سنعمل مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا مطولا ومثمرا مع الإسرائيليين بشأن غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 56,647 شهيدا، و134,105 مصابين.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، أن من بين الحصيلة 6,315 شهيدا، و22,064 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.