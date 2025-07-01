الحوثيون: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في مدينة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن "العملية حققت هدفها بدقة، وأدت إلى حالة من الهلع دفعت الملايين إلى الهروب نحو الملاجئ، كما تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف أن "سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية نفذ ثلاث عمليات هجومية ضد أهداف حساسة في كل من يافا، عسقلان، وأم الرشراش"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على ما وصفه بـ"جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وشدد المتحدث على أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الإسنادية حتى يتوقف العدوان وترتدع آلة القتل التي تستهدف الشعب الفلسطيني".