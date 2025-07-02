الاحتلال الإسرائيلي يفرض حزامًا ناريًا على شرق غزة.. وأوامر إخلاء بخان يونس

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، حيث فرض حزاماً نارياً على منطقة الزينون شرق مدينة غزة، إلى جانب إصدار أوامر إخلاء جديدة لمناطق في خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الحوثي، مساء الثلاثاء، عن استهدافها مطار بن جوريون" في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2) ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت قوات الحوثي في بيان إن العملية حققت أهدافها وتسببت بهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وأشارت إلى أن سلاح الجو نفذ 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للاحتلال في يافا وعسقلان وأم الرشراش في الأراضي المحتلة وذلك بـ3 طائرات مسيرة.

وأكدت مواصلة عملياتها الإسنادية رفضًا لجرائم الإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة.