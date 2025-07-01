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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

أجازة محمد صلاح في تركيا
أجازة محمد صلاح في تركيا

أثارت زيارة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر  إلى تركيا حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم الكشف عن تفاصيل فاتورة عشاء فاخرة وصلت قيمتها إلى أكثر من 74 ألف جنيه مصري، خلال تواجده في منطقة "غوموشلوك" الساحلية، إحدى أرقى الوجهات السياحية في مدينة بودروم.

صلاح شرب شوربة بـ 1500 دولار

ويقضي صلاح حاليًا عطلة صيفية قصيرة في تركيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اختار نجم ليفربول الابتعاد عن الأضواء قدر الإمكان، حيث أفادت تقارير صحفية تركية بأنه يلجأ إلى التنكر ليلاً، مستخدمًا قبعة وقناعًا لتفادي عدسات الكاميرات وعيون المعجبين، خاصة أثناء زيارته لمطاعم راقية مثل "زوما" و"ماندرين".

بدأ الجدل عندما كشفت وسائل إعلام تركية عن فاتورة العشاء الذي تناوله صلاح في أحد مطاعم المأكولات البحرية الفاخرة، حيث بلغت قيمتها نحو 1500 دولار أمريكي، أي ما يعادل 60 ألف ليرة تركية، أو ما يزيد عن 74 ألف جنيه مصري.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

https://youtube.com/shorts/2jivSCSatm4

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