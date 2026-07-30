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وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يفتتحون مسجد الإمام الحسين عقب تجديد الفرش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

افتتاح مسجد الإمام الحسين عقب تجديد الفرش.. صور

احتفالية الأوقاف في مسجد الحسين
احتفالية الأوقاف في مسجد الحسين
محمد شحتة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، اليوم الخميس الموافق ٣٠ من يوليو ٢٠٢٦م، مسجد الحسين رضي الله عنه، عقب الانتهاء من أعمال التطوير وتجديد الفرش، التي نُفذت بالتعاون بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات، وذلك بحضور نخبة من كبار رجال الدولة والعلماء والقيادات الدينية والتنفيذية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو الورداني - رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني - مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، واللواء الدكتور المهندس محمد نبيل عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، والشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جابر البغدادي.

واستُهِلت الاحتفالية بتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الدكتور ماهر الفرماوي، فيما قدم فقرات الحفل الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، أعقبها كلمات للدكتور عمرو الورداني، والدكتور محمد رجب خليفة، والشيخ عبد العليم أبو بكر؛ فيما اختُتم الحفل بباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ محمود هلال وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي كلمته، أكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أن تجديد مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) وفرشه يجسد نموذجًا مشرِّفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن المشروع جاء مكرمة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصري، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، بما يعكس روح التعاون في عمارة بيوت الله والعناية بمساجد آل بيت النبي.

الجمال في خدمة بيوت الله 

وأضاف وزير الأوقاف أن شعار المرحلة هو الجمال والتأنق والطهر في خدمة بيوت الله ومساجد آل البيت، مؤكدًا أن عمارة المساجد لا تقتصر على أعمال البناء والتطوير، وإنما تمتد إلى إحياء رسالتها في العبادة والعلم والذكر وصناعة الوعي، بما يعزز قيم الإيمان والمحبة والانتماء.

وأشار إلى أن ما تشهده المساجد من أعمال تطوير وصيانة يأتي امتدادًا للرؤية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في العناية ببيوت الله، مستشهدًا بما شهدته الدولة من إنشاء وتطوير عدد من المساجد الكبرى، وفي مقدمتها مسجد الفتاح العليم، ومسجد العزيز الحكيم، ومسجد مصر الكبير، إلى جانب ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بمساجد ومراقد آل بيت النبي.

وأكد وزير الأوقاف أن مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه سيظل منارة للعلم والذكر، ومقصدًا للمحبين، ومنبرًا لنشر الأخلاق والقيم الراقية، داعيًا إلى أن يكون الجمال والنظام والطهر سلوكًا دائمًا في بيوت الله، وأن تتكاتف الجهود للحفاظ على المساجد ورعايتها وصيانتها، بما يليق بمكانتها وقدسيتها.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الأوقاف الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ثم طلب من الحضور ترديد قول: «أستغفر الله حياءً من الله»، في مشهد إيماني مهيب سادته مشاعر الخشوع والتضرع.

كما ألقى الشيخ عبد العليم أبو بكر - المتحدث الرسمي باسم بيت الزكاة والصدقات، نائبًا عن الأستاالدكتورة سحر نصر - الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، مستشار شيخ الأزهر الشريف، كلمة أكد فيها أن عمارة المساجد لا تقتصر على البناء، وإنما تشمل عمارة القلوب بالإيمان والذكر، مشيرًا إلى أن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات أمينه العام، يحرص على التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف في عمارة مساجد آل البيت، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، بما يخدم بيوت الله ويحقق الصالح العام.
وأضاف أن افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعد تجديد فرشه يجسد هذا التعاون المبارك، متوجهًا بالشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، على إتاحة الفرصة للمشاركة في شرف خدمة بيوت الله، داعيًا الله تعالى أن يجعل الجميع من عمار مساجده، وأن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختُتمت الاحتفالية بباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود هلال، وسط أجواء إيمانية وروحانية عكست مكانة مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه في قلوب المصريين، واحتفاءً بافتتاحه عقب انتهاء أعمال التطوير وتجديد الفرش.

وزارة الأوقاف مسجد الحسين فرش مسجد الحسين تجديد مسجد الحسين الصوفية

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