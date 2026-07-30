روبيو: نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الراسخة مع المغرب في المستقبل

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة والمغرب في مختلف المجالات، مؤكدا تطلع واشنطن إلى تعزيزها في المستقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو اليوم الخميس لتهنئة العاهل المغربي الملك محمد السادس ب"عيد العرش"، نشرته الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو: "على مدار قرابة 250 عاما، جمعت الولايات المتحدة والمغرب أطول صداقة في تاريخ الولايات المتحدة. إنها شراكة متينة وراسخة مبنية على قيم مشتركة والتزام متبادل بالسلام والأمن والازدهار".

وأشار روبيو إلى أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، شكل المغرب ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.

وأضاف: "وبينما نتطلع إلى 250 عاما أخرى من الصداقة، ستظل الولايات المتحدة شريككم الموثوق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والدفاع. معا، سنواصل العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على شعبينا".