قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. 3 عبادات عظيمة أوصى بها النبي
ناقد رياضي: الهلال فاجأ مانشستر سيتي.. وإنزاجي ترك بصمة سريعة
المستشار الألماني: لن نكون طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية
«السكة الحديد» تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي شائعة تصادم قطارين بالزقازيق
أحمد بلال: الهلال لا يُقارن بالأهلي.. وبيع وسام أبوعلي بـ10 ملايين دولار «منطقي»
دعاء المغفرة.. كلمات تكفر عنك 1000 سيئة
بالونة اختبار .. عبد الواحد السيد يعلق على أنباء اعتزال شيكابالا
بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. 5 مطالب عاجلة من العاملين بالنقل البري
مسئولون إسرائيليون: مفاوضات خلال هدنة الـ 60 يومًا لإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا
أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال 4 جثامين و5 مفقودين وإنقاذ 21 في غرق حفار بترولي جنوب رأس غارب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

في واحدة من أسوأ الحوادث البحرية التي شهدها قطاع البترول المصري مؤخرًا، غرق مساء الثلاثاء حفار بترولي يُدعى «إد مارين 12»، أثناء عملية سحب بحرية روتينية، كانت تهدف إلى نقله إلى موقع عمل جديد بالقرب من منصة الأشرفي شمال محافظة البحر الأحمر.

وقع الحادث بينما كان الحفار على متنه 31 فردًا من الطاقم الفني والتشغيلي، ما أدى إلى حالة طوارئ موسعة شملت وحدات الإنقاذ والإسعاف والمستشفيات القريبة.

إنقاذ 21 وانتشال جثامين 4

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم إنقاذ 21 من العاملين على متن الحفار، من بينهم المهندس المسؤول عن عملية النقل، المعروف بـ«الريج موفر»، الذي جرى نقله إلى الوحدة البحرية «إدكو رشيد» لتلقي الإسعافات الأولية.
فيما تم إسعاف بقية الناجين، وعددهم 20، عبر الوحدة البحرية «لورد جي»، وقد تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح وسحجات.

في المقابل، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لشركة جابكو – المشرفة على عمليات الحفر بخليج السويس – من انتشال جثامين أربعة من أفراد الطاقم، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى رأس غارب، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقًا شاملاً لتحديد أسباب الحادث ومراجعة مدى الالتزام بمعايير السلامة البحرية.

استمرار البحث عن 5 مفقودين

ولا تزال جهود البحث جارية عن خمسة من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين، وسط تضامن كامل من هيئة السلامة البحرية وشركات البترول المعنية.

وقد شاركت أكثر من ثلاث وحدات بحرية في عمليات الإنقاذ، إلى جانب الدفع بـ20 سيارة إسعاف من مختلف تمركزات البحر الأحمر إلى موقع الحادث، في إطار خطة طوارئ تم تفعيلها فور تلقي الاستغاثة.

البحر الأحمر الغردقة رأس غارب غرق حفار مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

ترشيحاتنا

الاب وبناته الثلاث

زوجته بلغت عنه.. 100 ضابط أمريكي للبحث عن جندي سابق قتل بناته الثلاثة

اكتشاف عالم مفقود

اكتشاف عالم مفقود يعود لـ 34 مليون عام.. ماذا وجدوا بداخله؟

الاسكان الاجتماعي

101 ألف وحدة.. موعد وتفاصيل الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7

بالصور

فنجان قهوة يوميًا قد يُطيل عمرك.. دراسة تكشف كيف يُحارب الكافيين الشيخوخة والأمراض المزمنة

كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟

ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق | صور

ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل

تحذير عاجل في بريطانيا.. ارتفاع خطير في حالات التسمم الغذائي بسبب السالمونيلا والسلطات المعلبة

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور

زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته

فيديو

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد