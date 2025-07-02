انتشال 4 جثامين و5 مفقودين وإنقاذ 21 في غرق حفار بترولي جنوب رأس غارب

في واحدة من أسوأ الحوادث البحرية التي شهدها قطاع البترول المصري مؤخرًا، غرق مساء الثلاثاء حفار بترولي يُدعى «إد مارين 12»، أثناء عملية سحب بحرية روتينية، كانت تهدف إلى نقله إلى موقع عمل جديد بالقرب من منصة الأشرفي شمال محافظة البحر الأحمر.

وقع الحادث بينما كان الحفار على متنه 31 فردًا من الطاقم الفني والتشغيلي، ما أدى إلى حالة طوارئ موسعة شملت وحدات الإنقاذ والإسعاف والمستشفيات القريبة.

إنقاذ 21 وانتشال جثامين 4

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم إنقاذ 21 من العاملين على متن الحفار، من بينهم المهندس المسؤول عن عملية النقل، المعروف بـ«الريج موفر»، الذي جرى نقله إلى الوحدة البحرية «إدكو رشيد» لتلقي الإسعافات الأولية.

فيما تم إسعاف بقية الناجين، وعددهم 20، عبر الوحدة البحرية «لورد جي»، وقد تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح وسحجات.

في المقابل، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لشركة جابكو – المشرفة على عمليات الحفر بخليج السويس – من انتشال جثامين أربعة من أفراد الطاقم، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى رأس غارب، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقًا شاملاً لتحديد أسباب الحادث ومراجعة مدى الالتزام بمعايير السلامة البحرية.

استمرار البحث عن 5 مفقودين

ولا تزال جهود البحث جارية عن خمسة من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين، وسط تضامن كامل من هيئة السلامة البحرية وشركات البترول المعنية.

وقد شاركت أكثر من ثلاث وحدات بحرية في عمليات الإنقاذ، إلى جانب الدفع بـ20 سيارة إسعاف من مختلف تمركزات البحر الأحمر إلى موقع الحادث، في إطار خطة طوارئ تم تفعيلها فور تلقي الاستغاثة.