العرض الأول لفيلم Prima Facie للمخرجة البريطانية سوزانا وايت بمهرجان تورونتو

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن افتتاح دورته الحادية والخمسين بالعرض العالمي الأول لفيلم Being Heumann، العمل الجديد للمخرجة سيان هيدر بعد نجاحها الكبير مع فيلم CODA الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

يروي الفيلم قصة الناشطة الحقوقية جودي هيومان، أحد رواد الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤدي الممثلة روث ماديلي دور البطولة فيه، متتبعةً قيادتها لأكثر من مئة ناشط من ذوي الإعاقة في احتلال مبنى سان فرانسيسكو الفيدرالي عام 1977.

أعلن المهرجان عن العرض العالمي الأول لفيلم Prima Facie للمخرجة البريطانية سوزانا وايت، ببطولة سينثيا إريفو، إلى جانب فيلم الإثارة الكوري الجنوبي The Assassin(s) للمخرج هور جين-هو وبطولة النجم لي مين-هو، وذلك ضمن برنامج Gala Presentations.

وقال كاميرون بيلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي:

“يسعدنا أن نفتتح نسخة هذا العام بفيلم Being Heumann، العمل الجديد الملهم للمخرجة سيان هيدر بعد نجاحها الكبير مع CODA. ويقدم الفيلم أداءً استثنائيًا من الممثلة روث ماديلي في تجسيد قصة الناشطة جودي هيومان، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”

وأضاف: "كما يسعدنا أن يكون جمهور تورونتو أول من يشاهد سينثيا إريفو في الدراما القانونية Prima Facie، إلى جانب إطلاق فيلم الإثارة الكوري The Assassin(s، الذي يجمع المخرج هور جين-هو والنجم لي مين-هو في عرضه العالمي الأول خلال الدورة الـ51 للمهرجان."