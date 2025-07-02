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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير عاجل في بريطانيا.. ارتفاع خطير في حالات التسمم الغذائي بسبب السالمونيلا والسلطات المعلبة

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
آية التيجي

أطلقت السلطات الصحية البريطانية تحذيرًا عاجلًا بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد من حالات التسمم الغذائي ببكتيريا السالمونيلا خلال عقد كامل، حيث تجاوزت الإصابات 10,000 حالة في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالعام السابق.

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

ووفقًا لـ"وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)"، فإن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2015 الذي سُجل فيه حوالي 8,000 إصابة فقط.

وتُصاب الغالبية ببكتيريا السالمونيلا نتيجة تناول أطعمة ملوثة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وتشمل أبرز مصادر العدوى:

ـ الدواجن واللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا

ـ البيض

ـ الفواكه والخضروات غير المغسولة

ـ الحليب والأجبان غير المبسترة

وعلى الرغم من أن أعراض السالمونيلا عادة ما تقتصر على الإسهال والقيء والحمى، إلا أنها قد تسبب مضاعفات قاتلة مثل الجفاف الشديد أو تسمم الدم (الإنتان) في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بضعف المناعة.

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

إرشادات صارمة لحماية الصحة العامة

ودعت السلطات الصحية الأسر والشركات الغذائية إلى اتباع قواعد السلامة الغذائية بدقة، وتشمل أهم الإرشادات:

ـ حفظ الطعام في درجة حرارة أقل من 5 مئوية

ـ طهي اللحوم والدواجن لدرجة الحرارة المناسبة

ـ غسل الأيدي وأدوات الطهي والأسطح قبل وبعد الاستخدام

ـ فصل اللحوم النيئة عن الخضروات أثناء التحضير

ـ الالتزام بتاريخ "يُستهلك قبل" حتى وإن بدا الطعام سليمًا.

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

ارتفاع مقلق في بكتيريا كامبيلوباكتر أيضًا

ولم تتوقف التحذيرات عند السالمونيلا، إذ سجّلت حالات الإصابة ببكتيريا كامبيلوباكتر (Campylobacter) - وهي بكتيريا أخرى خطيرة - زيادة بنسبة 17.1%، لترتفع من 60,055 حالة في 2023 إلى أكثر من 70,000 حالة في 2024.
وأوضحت الإحصائيات أن الأشخاص بين 50 و79 عامًا شكّلوا 44% من هذه الحالات.

أما بالنسبة للسالمونيلا، فالأطفال دون سن العاشرة كانوا الأكثر عرضة، وشكّلوا 21.5% من إجمالي الإصابات.

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

تحقيقات بشأن تلوث في أكياس السلطة الجاهزة للأكل

في تطور خطير آخر، حذّر المسؤولون من وجود بكتيريا قاتلة محتملة في أكياس السلطة المغلفة مسبقًا والتي تُباع في مختلف أنحاء أوروبا، بما فيها بريطانيا.
وقد كشفت تحاليل علمية أجريت على 3,320 عينة من السلطة بين 2021 و2022 عن وجود طفيلي "توكسوبلازما جوندي" (Toxoplasma gondii) في 4% من العينات.

هذا الطفيل ينتقل عبر ملامسة براز الحيوانات الملوثة للتربة أو المياه، ويُمكن أن يسبب:

ـ أعراضًا شبيهة بالأنفلونزا

ـ آلام عضلية

ـ اضطرابات في الوعي والصداع

وفي بعض الحالات، تلفًا في الدماغ ومشاكل في التنفس

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

السلطات البريطانية تتحرك

قال الدكتور جيمس كوبر، نائب مدير سياسات الغذاء في وكالة المعايير الغذائية (FSA): "نعمل معًا لتحليل أسباب الزيادة في حالات التسمم، واتخذنا إجراءات للتوعية والتعاون مع الشركات والسلطات المحلية لضمان سلامة الطعام."

وأكد أن هناك حملة توعية جديدة أُطلقت لحث المواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الغذائية، وخاصة فيما يتعلق بالسلطات المغلفة واللحوم النيئة.

السالمونيلا بكتيريا السالمونيلا البيض الدواجن الحليب الإسهال الجفاف بكتيريا كامبيلوباكتر

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