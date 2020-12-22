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تكنولوجيا

أبرزها نفاد البطارية سريعا.. 5 علامات تؤكد اختراق هاتفك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:58 م
5 علامات أكيدة تنذر
5 علامات أكيدة تنذر باختراق هاتفك
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ندى على
يستغرق استخدام الهواتف الذكية منا وقتا طويلا قد يمتد إلى أكثر من 5 ساعات يوميا أو أكثر حسب حاجة الشخص للهاتف وعمله أو دراسته، ولكن إذا كنت واحدا ممن يستخدمون هواتفهم وقتا طويلا أو قليلا فإنك بلا شك ستكون قادرا على ملاحظة أى نشاط غريب أو غير طبيعى في هاتفك. 

وبحسب موقع Digital Trends فإن هناك عدد من العلامات الغريبة التى قد تحدث فى هواتف المستخدمين فجأة وبدون أسباب تستدعى ظهورها، الأمر الذى ينذر بوجود فيروسات خبيثة أو اختراق لبياناتهم الشخصية، وهناك عدد من الأنشطة الغريبة أو التغيرات التى عندما تحدث فإنها تدل على وجود اختراق منها ولذلك يجب معرفتها والحذر منها : 


1- إرسال رسائل من تطبيقاتك المختلفة  

وعند اكتشاف رسائل لم تقم بإرسالها من تطبيقات المراسلة المختلفة بك أو وجود عدد كبير من الإشعارات من حين لآخر وعرض الكثير من المواقع في الإشعارات هاتفك فإن هذا الأمر يؤكد أن هاتفك قد تم اختراقه. 

2- توقف التطبيقات المختلفة فى هاتفك فجأة 

 توقف عدد كبير من التطبيقات فجأة وبدون مبرر يعنى أن التطبيق قام بسرقة البيانات الشخصية الخاصة بك في هذه المواقع ويعمل على التخفى فيها، ومن الممكن أن تسرق هذه التطبيقات كل بياناتك الشخصية بما فيها حساباتك البنكية. 

3- نفاد البطارية بشكل سريع

من الطبيعي أن تنفد البطارية عند مشاهدة الفيديوهات بكثرة وعند لعب ألعاب الفيديو واستخدام التطبيقات المختلفة، ولكن يعد نفاد البطارية دون سبب مقنع أحد عوامل اصابة هاتفك بالفيروسات. 

4- عرض رسائل كثيرة من قبل التطبيقات 

عند تشغيل التطبيقات، فإنها تعرض رسالة خطأ تدعي أنه قد تمت إزالتها بسبب عدم التوافق مع جهاز المستخدم وتعد هذه علامة على أن الهاتف يعانى من وجود برامج خبيثة قامت باختراقه. 

5- كثرة الإعلانات 

تعتبر كثرة مشاهدة الإعلانات على الهاتف من أكثر العلامات التى تؤكد إصابة الهاتف بالفيروس، مثل ظهور إعلانات كثيرة عن التصفح على الإنترنت أو عند فتح التطبيقات المختلفة، وظهورها بكثرة بمجرد فتح الإنترنت. 

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