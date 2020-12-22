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تكنولوجيا

3 إجراءات عاجلة يجب تفعيلها عند اختراق حسابك على فيسبوك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
3 إجراءات عاجلة يجب
3 إجراءات عاجلة يجب تفعيلها عند اختراق حسابك على فيسبوك
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ندى على
تزايدت الاختراقات على حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل كبير وخاصة فيسبوك الذى يضم مئات الملايين من المستخدمي النشطين، وأصبح عرضة لسرقة البيانات الشخصية والصور وغيرها من المعلومات المهمة. 

وأحيانا يجد بعض المستخدمين على فيسبوك أنفسهم ضحية للاختراق ولا يستطيعون التصرف بشكل عاجل لإنقاذ بياناتهم المهمة، وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عددا من الإجراءات العاجلة التى يجب تفعيلها والقيام بها عند اكتشاف الاختراق: 


الإجراء الأول : تغيير كلمة السر فورا 
وعند ملاحظة أى نشاط غير طبيعى فى الحساب الخاص بك على فيسبوك فإنه يجب وبشكل عاجل تغيير كلمة السر، وذلك بالطبع فى الحالة التى لم يقم فيها المخترق بالتصرف قبلك وتغيير كلمة السر . 

الإجراء الثاني: في حالة عدم استطاعة تغيير كلمة السر 

وفى بعض الأحيان يكون المخترق قد قام بتغيير كلمة السر فعلا ، سيطلب منك بعض الأسئلة لتأكيد أن الحساب الذى سرق هو حسابك فعلا، لذلك يجب الإجابة بأفضل ما تستطيع، ومن ثم سيساعدك ذلك فى استرجاع حسابك. 

الإجراء الثالث : طلب استرجاع الحساب 
بعد الإجابة عن الأسئلة التى تثبت بأن هاتفك مخترق، ويمكن الإبلاغ من خلال هذا الرابط  https://www.facebook.com/hacked ، وسيطلب منك الاستمرار والقيام بالإجابة على الاسئلة وبعد التأكد سيتم إرجاع حسابك مرة أخرى، ثم سيتاح لك مرة أخرى بالقيام بوضع كلمة سر جديدة. 
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