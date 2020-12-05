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تكنولوجيا

تطبيق مهم.. يحذرك عند اختراق هاتفك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:37 ص
تطبيق هام.. بحذرك
تطبيق هام.. بحذرك عند إختراق هاتفك
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قسم التكنولوجيا
لطالما شكل شبح الإختراق رعبًا لأصحاب الهواتف الذكية حول العالم، لدرجة أنهم أصيبوا بفوبيا الخواف من أى لينك مرسل إليهم، ومن هنا كانت فكرة هذا التطبيق الى يكشف لمستخدميه فى حالة تعرضهم لأي إختراق.

وبحسب سبوتنيك، طور باحثون من معمل CyLab بجامعة كارنيجي ميلون تطبيقًا ينبه مستخدميه فور جميع أى معلومات من الهاتف، وهو تطبيق IoT Assistant.

وتعتمد فكرة عمل تطبيق IoT Assistant على تنبيه مستخدميه نوعية المعلومات التى يتم البحث عنها داخل الجهزة، ليكشف نورمان ساديه من معمل CyLab قائلًا:"إن القوانين الجديدة، مثل قانون خصوصية المستخدم في كاليفورنيا، يزيد الشفافية حول البيانات التي يتم جمعها وعن مجالات استخدامها، وكذلك الخيارات المطروحة أمام الأشخاص".

وأضاف:" بعد تنزيل التطبيق على الأجهزة يستطيع الإطلاع على خرائط أجهزة الإنترنت من حولهم، ومن خلال الرموز التوضيحية عليها، يمكن معرفة ماهية البيانات التي يتم تجميعها ومجالات استخدامها ومدة الاحتفاظ بها والجهات التي يمكنها الحصول عليها".

ويمكنك التطبيق من تحديد أنواع معينة من جمع البيانات مثل مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لتحذيرهم بإشعارات عن ذلك، كما يمكنك تحميل التطبيق لـ أندرويد من هنا، او لـ آيفون عبر هذا الرابط.
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