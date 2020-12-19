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تكنولوجيا

مايكروسوفت تؤكد اختراق أنظمتها ضمن حملة قرصنة استهدفت المنشآت الأمريكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:25 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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شيماء عبد المنعم
أكدت شركة مايكروسوفت Microsoft، أمس الجمعة، أن شبكتها كانت من بين الآلاف المصابين ببرامج ضارة كهجوم قرصنة ضخم كان الهدف منها العديد من الوكالات الحكومية التي تعرضت للهجوم، وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية إلى أن الجهات الفاعلة الروسية المحتملة وراء تلك الحملة.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، تبيع شركة SolarWinds التي تم اختراقها برامج يتيح للمؤسسات الكبرى والمنشأت المهمة رؤية ما يحدث على شبكات الكمبيوتر الخاصة بها، وقد قام المتسللون بإدخال رمز ضار في إصدار محدث من برنامج إدارة الشبكات المسمى Orion، والذي تستخدمه مايكروسوفت.


وقالت شركة SolarWinds: "إن حوالي 18000 من عملائها قاموا بتثبيت التحديثات التي تحتوي على البرنامج الضار على أنظمتهم من بينهم مايكروسوفت"، كان لعملية التحديث المخترقة تأثير شامل حيث أشارت بعض التقارير إلى البرنامج المستخدم في الهجمات الروسية المشتبه بها يهدف لاختراق أنظمة الوكالات الفيدرالية الأمريكية والشركات الخاصة بما في ذلك Microsoft.

وأصدرت وكالات الأمن القومي الأمريكية بيانا مشتركا يوم الأربعاء الماضي، أقرت فيه بـ "حملة اختراق كبيرة ومستمرة" تؤثر على الحكومة الفيدرالية وأوضحت بالتفصيل كيف اخترق المتسللون بعض خدمات Microsoft Azure السحابية، ووجهوا المستخدمين لإغلاق أنظمتهم.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على حادثة الاختراق: "إن المتسللين استغلوا من عروض مايكروسوفت السحابية مع تجنب البنية التحتية للشركة"، وأشارت بعض التقارير  إلى أنه من المحتمل أن تكون مايكروسوفت كانت الوسيلة الرئيسية لحملة اختراق جديدة.

وحثّت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، عدم افتراض أن مؤسساتهم آمنة إذا لم يستخدموا الإصدارات الحديثة من برنامج SolarWinds.
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