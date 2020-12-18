تنفذ في 2021 .. مايكروسوفت تتخلى عن كلمات السر وتدرس تطبيق 4 بدائل

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، ستستغنى عن كلمات السر بدءا من العام القادم 2021، عند الدخول على مواقعها وخدماتها المختلفة، وذلك فى خطوة منها لتفادى الهجمات الإلكترونية المتكررة. تقارير





وبحسب موقع Tech Radar فإن مايكروسوفت ستتحول إلى عدد من التقنيات عند تسجيل الدخول أو استخدام خدماتها المختلفة مثل تقنيات التعرف على الوجه وبصمات الأصابع والماسحات الضوئية وكذلك الكاميرا بدلا من استخدام مواقع السر التى يتم اختراقها بسهولة.





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وسلطت الشركة الضوء على أهمية استخدام هذه التقنيات بدلا من استخدام كلمات السر، حيث أن هناك نحو 80 % من الهجمات الإلكترونية التى تخترق كلمات المرور، بالإضافة إلى أن هناك واحدا من بين 250 حسابا لمستخدمى الشركة يتم اختراقها كل أسبوع.

وقالت مايكروسوفت إنها بالفعل قامت بتغيير كبير فى استراتيجيتها لكلمات المرور حيث فى شهر مايو الماضى، أصبح حوالى 150 مليونا يستطيعون تسجيل الدخول بدون كلمة مرور كل شهر.





وبحلول العام المقبل 2021 ستتمكن مايكروسوفت من تحويل كل مستخدميها إلى التقنيات الجديدة، وستتخلى تماما عن كلمات المرور عند التسجيل حيث تطلق الشركة بوابة تسجيل متقاربة العام المقبل، حيث يمكن لجميع المستخدمين إدارة بيانات الاعتماد بدون كلمة مرور.



