مايكروسوفت تعلن هدية جديدة في 4 دول فقط.. تعرف عليها

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة التقنية فى العالم، هدية العام الجديد لعشاقها حول العالم من خلال 4 دول فقط، مع بداية عام 2021.





وبحسب "سبوتنيك"، قالت إدارة مايكروسوفت إنها بعد إطلاقها هاتفها الجديد المزود بشاشتين "surface duo"، فإنها تخطط لتدشينه فى 4 دول لمناسبة العام الجديد، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.





كما وعدت مايكروسوفت بطرح هاتفها الأيقوني الجديد فى باقي دول العالم تباعًا عقب توزيعه بالدول الأربعة، والذى سيعمل بنظام أندرويد فى أحدث نسخة منه Android 11.





وذكرت مايكروسوفت أنها ستكشف عن هدية أخري بحلول العام الجديد لأصحاب هاتف "surface duo"، وهي نسخة محسنة خصيصًا من تطبيق "تيك توك" الشهير، لتكون بدون أى برمجيات خبيثة تخترق الهاتف، كما أنها لن تكون من قبل الحكومتين الأمريكية و الصينية.



