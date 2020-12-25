بخطوة واحدة.. كيف تمنع نفسك من إرسال رسائل إلى الشخص الخطأ فى واتسآب

تمييز خلفيات واتسآب للأصدقاء

والتى من خلالها يستطيعوا تمييز خلفيات واتسآب للأصدقاء والأهل وغيرهم من خلال تحميل تلك التطبيقات من خلال ضغطة واحدة.

كما أن هناك طريقة أخرى يمكن القايم بها خطوة بخطوة من داخل تطبيق واتسآب نفسه وهى :

- افتح الدردشة التي تريد تغيير خلفيتها، ثم اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار خلفية الشاشة Wallpaper.





- من الصفحة الجديدة اضغط على خيار تغيير أسفل صورة الخلفية، واختر بين 4 أنواع للخلفية وهي ساطعة وداكنة وألوان أحادية وصورى.





- عند اختيار صورة من أحد الخيارات قم بسحب الصورة لليمين أو اليسار للمعاينة.



