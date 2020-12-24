بخطوات سهلة.. كيفية عمل حظر للأشخاص المزعجين على واتساب نهائيا

يعد واتساب WhatsApp ، هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية المجانية شيوعا، وهو يساعد الأشخاص على التواصل مع بعضهم البعض حول العالم.





وبينما يوفر تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" نظامًا أساسيًا مناسبًا للمستخدمين للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والمعارف الجدد، ولكن في بعض الأحيان يصبح " واتساب " أكثر إزعاجا، حيث تتمكن جهات الاتصال غير المرغوب فيها بمراسلة المستخدمين دون قيد أو إذن منهم، مما يعد انتهاكا لخصوصيتهم الشخصية.









ولحسن الحظ، أضافت "واتساب" أدوات خصوصية لحمايتك من إزعاج الآخرين، حيث يمكنك بسهولة حظر جهة اتصال غير مرغوب فيها على منصة المراسلة، ونستعرض فيما يلي جميع الطرق التي يمكنك من خلالها حظر وإلغاء حظر جهة اتصال على واتساب WhatsApp، لنظامي التشغيل أندرويد Android أو iOS، بحسب ما ذكره موقع "businessinsider".





كيفية حظر جهة اتصال بـ واتساب على هواتف أندرويد:





1. افتح تطبيق واتساب.





2. انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة للوصول إلى قائمة "المزيد من الخيارات More options".





3. من القائمة المنسدلة اضغط على "الإعدادات Settings".





4. اختار «الحساب - account».





5. من قائمة السحاب، انقر على خيار "الخصوصية privacy".





6. اختر جهات "الاتصال المحظورة Blocked contacts" ضمن قائمة الخيارات.





7. من صفحة جهات الاتصال المحظورة، اضغط على رمز إضافة add في الزاوية العلوية اليمنى.





8. ابحث عن جهة الاتصال التي تريد حظرها وقم بإضافتها إلى قائمة جهات الاتصال الغير مرغوب فيها.





9. إلغاء حظر جهة اتصال بـ واتساب لهواتف أندرويد يمكنك اتباع نفس الخطوات السابقة، ثم النقر على جهات الاتصال المحظورة blocked contacts، وتحديد الاسم أو الرقم لإلغاء خظره





كيفية حظر جهة اتصال واتساب على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.





2. انقر على رمز الإعدادات Settings الموجود في الركن الأيمن السفلي.





3. من قائمة الإعدادات Settings، اضغط على خيار الحساب account.





4. اضغط على الخصوصية privacy، ثم اختر جهات الاتصال المحظورة Blocked contacts.





5. من القائمة المحظورة، اضغط على إضافة جديد add new contact، وابحث عن جهة الاتصال التي تريد حظرها أو حددها.





6. لإلغاء حظر جهة اتصال على هواتف آيفون، اتيع نفس الخطوات السابقة، ثم انقر على جهات الاتصال المحظورة blocked contacts، ثم انقر على اسم جهة الاتصال، واختر على إلغاء حظر جهة الاتصال.