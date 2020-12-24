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تكنولوجيا

4 ميزات مذهلة تصل تطبيق واتساب في 2021.. تعرف عليها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يستعد تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، للاحتفال بالعام الجديد بمجموعة مميزة من الميزات التي ستصل إلى التطبيق بعد وقت قصير من دخولنا عام 2021، حيث من المتوقع أن يحصل المستخدمون على تشكيلة من التغييرات أو المزايا الجديدة على تطبيق التراسل قريبا.


ونستعرض إليك فيما يلي أبرز 4 ميزات سيحصل عليها مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp في عام 2021، وفقا لما ذكره موقع "zeenews".




1. شروط واتساب وسياسة الخصوصية:
سيطلب من مستخدمي "واتساب"، الموافقة على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق المراسلة الفورية في العام المقبل، حيث قد يتوجب عليك في حالة عدم الموافقة عليها حذف حسابك على تطبيق التراسل، ووفقا لتقارير موقع "WABetaInfo"، فأن شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة التراسل ستحدّث شروط الخدمة اعتبارًا من 8 فبراير المقبل، وقالت:"إذا لم يرغب مستخدمو واتساب في الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة، فيمكنهم أيضًا حذف حساباتهم". 


2. ميزة المكالمات الصوتية والمرئية:
سيتمكن مستخدمو إصدار سطح المكتب من "واتساب" مع بداية عام 2021، من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر نسخة الويب أو سطح المكتب من تطبيق التراسل "WhatsApp web"، وستضم الميزة الجديدة أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية، كما ستظهر عند استقبال اتصالا صوتيا أو مرئيا، نافذة منبثقة تتيح خيارين أحدهم لقبول المكالمة الواردة أو والآخر لرفضها.


3. ميزة نسخ ولصق عناصر متعددة:
أفاد تقرير نشره موقع "WABetaInfo"، بأن الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل iOS، يختبر ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التمراسلة على هواتف آيفون إمكانية نسخ ولصق صور ومقاطع فيديو متعددة  بسهولة في الدردشة، وهي من الممكن استخدامها أثناء مشاركة أنواع متعددة من الوسائط في نفس الوقت.


4. دعم الأجهزة المتعددة:
من المتوقع أن يطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، الميزة التي طال انتظارها خلال العام المقبل، والتي ستتيح لمستخدميه إمكانية تشغيل حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز في وقت واحد.
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