ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لمكافحة التتبع وسرقة البيانات.. فايرفوكس يعلن أهم ميزة لمستخدميه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
فايرفوكس يعلن عن
فايرفوكس يعلن عن أهم ميزة لمستخدميه
Advertisements
ندى على
أعلن متصفح Firefox فايرفوكس أنه سيقوم بتفعيل واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان لمستخدميه، وذلك لمكافحة التتبع وتجميع البيانات الشخصية من شركات الإعلانات أو حتى من المخترقين. 

وبحسب موقع ZDNet فإن الميزة الجديدة التى سيطلقها متصفح فايرفوكس هى ميزة Network Partitioning أو تقسيم الشبكة، وتعمل على تقسيم البيانات المخزنة من قبل المستخدمين بحيث يتم إتاحة الفرصة له بحجبها عن باقى المواقع الأخرى، حتىى لا تستطيع تتبعه. 


وصرح الباحث زاك إدواردز للموقع بأن الميزة هى أمر تقنى للغاية، حيث تعتمد على  آليات التخزين مثل ذاكرة التخزين المؤقت للصور و البحث وغيرها حيث أن جميعها أنظمة تخزين مشتركة بين مواقع الويب يستطيع أى موقع تخزينها وحفظها، وهو ما لن تسمح به الميزة الجديدة. 

وتعمل ميزة تقسيم الشبكة على منع المواقع الأخرى بنسخ وحفظ البيانات الشخصية الموجودة للمستخدمين فى فايرفوكس، كما ستمنعهم من تجميع البيانات الخاصة بالبحث لحرمان شركات الإعلانات وغيرها من الجهات الأخرى من معفة بيانات المستخدمين. 

ومؤخرا، حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، مئات الملايين من مستخدمى محركات البحث "جوجل كروم Chrome" و" موزيلا فايرفوكس Firefox" و "إيدج Edge" وعدد من المتصفحات الأخرى، من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف هذه المتصفحات ومستخدميها، من خلال عدد من الروابط الضارة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4 ميزات خفية في متصفح جوجل كروم لا يعلمها كثيرون.. استخدمها فورًا

تقارير: خاصية التصفح الخفي ليست كما يعتقد الكثيرون

بعد اكتشاف ثغراته الخطيرة.. أفضل محركات بحث آمنة بديلة لمتصفح إيدج

مايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين من محركات بحث كروم وإيدج لهذا السبب

أخبار التكنولوجيا .. هذا أسوأ هاتف آيفون حديث.. وتخفيضات كبرى على سماعات AirPods

جوجل تطلق ميزة dark mode على متصفحات الويب للاب توب والكمبيوتر قريبا

ترشيحاتنا

فاروق: وكيل ساسي طلب حصول اللاعب على الراتب بدون الضرائب

قصة عروس ادعت إصابتها بالسرطان لجمع تبرعات لحفل زفافها.. صور

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

ده رائد فضاء مش حلاق.. تركي آل الشيخ يشارك متابعيه بصورة

مبروك عطية: «غوري من وشي» من ألفاظ الطلاق ويتوقف على شرط.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا