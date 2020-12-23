لمكافحة التتبع وسرقة البيانات.. فايرفوكس يعلن أهم ميزة لمستخدميه

أعلن متصفح Firefox فايرفوكس أنه سيقوم بتفعيل واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان لمستخدميه، وذلك لمكافحة التتبع وتجميع البيانات الشخصية من شركات الإعلانات أو حتى من المخترقين.





وبحسب موقع ZDNet فإن الميزة الجديدة التى سيطلقها متصفح فايرفوكس هى ميزة Network Partitioning أو تقسيم الشبكة، وتعمل على تقسيم البيانات المخزنة من قبل المستخدمين بحيث يتم إتاحة الفرصة له بحجبها عن باقى المواقع الأخرى، حتىى لا تستطيع تتبعه.





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وصرح الباحث زاك إدواردز للموقع بأن الميزة هى أمر تقنى للغاية، حيث تعتمد على آليات التخزين مثل ذاكرة التخزين المؤقت للصور و البحث وغيرها حيث أن جميعها أنظمة تخزين مشتركة بين مواقع الويب يستطيع أى موقع تخزينها وحفظها، وهو ما لن تسمح به الميزة الجديدة.





وتعمل ميزة تقسيم الشبكة على منع المواقع الأخرى بنسخ وحفظ البيانات الشخصية الموجودة للمستخدمين فى فايرفوكس، كما ستمنعهم من تجميع البيانات الخاصة بالبحث لحرمان شركات الإعلانات وغيرها من الجهات الأخرى من معفة بيانات المستخدمين.





ومؤخرا، حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، مئات الملايين من مستخدمى محركات البحث "جوجل كروم Chrome" و" موزيلا فايرفوكس Firefox" و "إيدج Edge" وعدد من المتصفحات الأخرى، من هجمة إلكترونية خطيرة تستهدف هذه المتصفحات ومستخدميها، من خلال عدد من الروابط الضارة.



