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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة هواوي القادمة هاتف MATE 40E

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات تحفة هواوى القادمة هاتف MATE 40E
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ندى على
كشفت تسريبات عددا من مواصفات هواتف HUAWEI MATE 40E الرائد من شركة هواوى الصينية، والمقرر إطلاقها بداية العام المقبل 2021 ، وذلك بعد إطلاقها مجموعة هواتف Mate 40 فى شهر أكتوبر الماضى. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف  MATE 40E  قد تم كشفه على قوائم وكالة WPC للهواتف الذكية، تحت طراز OCE-AN00 ، حيث سياتى بشاشة منحنية 6.5  بوصة، من نوع  OLED وبجودة 2376 × 1080 مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفى، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية. 


وستأتى كاميرات هاتف MATE 40E  ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ب 48 ميحا بيكسل، مع كاميرات بمستشعرات للاتساع والعمق والتكبير بدقة 12 و 8 و8 ميجا بيكسل مع فلاش LED . 

وسيعمل هاتف MATE 40E  بمعالج من نوع Kirin 990E يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، بسرعة 2.86 جيجا هرتز ، مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام . 

ومن المتوقع أن يمتلك هاتف MATE 40E  بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، مثل هاتف Mate 40 Pro  . 

ولم يتم الكشف عن سعر الهاتف ولكنه من المحتمل أن يأتى بسعر أقل من هاتف Mate 40 Pro الذى صدر بسعر يعادل 1200 يورو أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا لأصغر نسخة. 

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