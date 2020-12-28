تحديث iOS 14.3 يسبب مشكلات خطيرة لمستخدمي هواتف آيفون

واجه عدد كبير من هواتف آيفون 12 مشكلات خطيرة تسببت بتوقف أجهزة الشحن اللاسلكى MagSafe ، وذلك بعد قيام شركة آبل بإصدار تحديث iOS 14.3 مؤخرا على هذه الهواتف الأمر الذى أدى لعدم استجابة الهواتف للشحن.





وبحسب موقع Gizmochina فإن أجهزة الشحن اللاسلكى قد توقفت بشكل كامل أثناء شحن هواتف آيفون 12 مما دفع المستخدمون لاستخدام شواحن أخرى أقل قدرة وأداء استغرق وقتا أكبر بكثير من MagSafe.









وفقا للموقع فإن الهواتف توقف شواحن MagSafe يؤثر على هواتف آيفون 12 بالإضافة إلى خدمة +Apple Fitness ، و سماعات الرأس AirPods Max و كذلك الشريحة المزدوجة لهاتف آيفون 12 dual-SIM iPhone 12 .





ولم تصدر شركة آبل حتى الآن بيانا بشأن هذه المشكلة ، كما أنه ليس من المعروف لدى المستخدمين أية حلول بديلة لتوقف أجهزة الشحن اللاسلكى MagSafe.





ولا تعد المشكلة هى الأولى من نوعها لدى مستخدمى هواتف آيفون 12 منذ إطلاقها، حيث اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون الذين حصلوا على تحديث iOS 14.2 ، بأن التحديث يتسبب فى مشكلات خطيرة لهواتفهم كانت أبرزها استنزاف البطارية فى وقت قصير للغاية.





وأبلغ المستخدمون عن استيائهم من المشكلات التى سببها تحديث iOS 14.2 لهواتفهم على مواقع Reddit وصفحة Apple Developer ، عن أن بطاريات هواتفهم فقدت أكث من 50 % من الشحن فى أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى أنهم يلاحظون انخفاضا متكررا بنسبة 5 % فى غضون دقائق من الاستخدام العادى.



