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تكنولوجيا

تسريبات تكشف أول لاب توب من هواوي بمعالج Kirin 990 .. مواصفات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:01 م
تسريبات تكشف أول
تسريبات تكشف أول لاب توب من هواوى بمعالج Kirin 990
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تستعد لإصدار أول جهاز لاب توب لها بمعالج Kirin 990 حيث تعد أكبر خطوة تقوم بها شركة هواوى بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها فى مايو الماضى، وحرمانها من الاستفادة بالتكنولوجيا الأمريكية التى كانت تستخدمها فى تصنيع منتجاتها. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن تسريبات على موقع Weibo الصيني، كشفت عن مواصفات أول لاب توب لهواوى مع معالج من نوع Kirin 990 ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD سعة 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام. 


ومن المقرر أن يصدر لاب توب هواوى القادم تحت اسم Qingyun L410 ، وسيأتى بشاشة قياس 14 بوصة، بدقة 1080 بيكسل، كما أنه سيعمل بنظام Deepin OS 20 المستند إلى Linux ثم بعد ذلك سينتقل إلى نظام التشغيل الجديد HarmonyOS . 

وسيدعم جهاز لاب توب Qingyun L410 من هواوى تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ولم يتم الكشف عن سعر الجهاز إلا إنه من المتوقع بشكل كبير أن يكون أرخص من MateBook 14 ، كما تخطط هواوى لإصداره فى الصين أولا ثم طرحه بعدها فى الأسواق العالمية.  

وكانت أعلنت شركة هواوي ، مؤخرا ، إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي HarmonyOS 2.0، والذي تطوره الشركة كبديل لنظام "جوجل" الشهير خصيصا لإصدارتها الجديدة من الهواتف الذكية، على أن يتم العمل به مع بداية العام المقبل 2021 . 
        



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