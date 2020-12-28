بعد 13 عاما.. الصور الأصلية لأول هاتف آيفون تم إطلاقه في العالم

ظهرت عدد من الصور على موقع تويتر يزعم أنها الصور الأصلية لأول هاتف آيفون تم إطلاقه فى العالم عام 2007 تحت إشراف المؤسس الشريك والرئيس التنفيذى لشركة آبل الأمريكية ستيف جوبز فى ذلك الوقت.





وبحسب موقع Apple Insider فإن شخصا يدعى بوب بوروج قد بنشر الصور الأصلية لأول هاتف آيفون فى التاريخ أثناء تواجدها فى مصانع آيفون الرئيسية أثناء المراحل النهائية قبل الإطلاق المباشر لها.













وتظهر الصور أول هواتف آيفون أثناء مرحلة التجميع فى مصنع فوكسكون الرئيسي أثناء خضوع الهواتف لاختبارات الجودة من قبل الخبراء والتقيين فى المصنع، والتى تعتبر الفحوص الأخيرة التى تخضع لها هواتف آيفون.





وفقا للموقع فإن بوب بوروج الذى قام بتسريب الصور الأصلية لهواتف آيفون الأولى هو مهندس سابق فى شركة آبل، وأن الصور قد تم تصويرها فى شهر يناير 2007 لتمر بعدها بعدد من المراحل التجريبية ثم تم إطلاقها فى شهر يونيو من نفس العام.