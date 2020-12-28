رسميا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج Snapdragon 888 وبدون شاحن .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 ، والذى يعتبر أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 888، كما أنه أول هاتف من شاومى يصدر بدون شاحن.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Xiaomi Mi 11 يأتى بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪.













وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.









ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام.





ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى بقوة 50 واط.





ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 11

نسخة 8/128 جيجابايت 610 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى.

نسخة 8/256 جيجابايت 660 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى.

نسخة 12/256 جيجابايت 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصرى.



