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تكنولوجيا

رسميا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج Snapdragon 888 وبدون شاحن .. سعر ومواصفات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 م
شاومى تطلق هاتف Xiaomi
شاومى تطلق هاتف Xiaomi Mi 11 بدون شاحن
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 ، والذى يعتبر أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 888، كما أنه أول هاتف من شاومى يصدر بدون شاحن. 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Xiaomi Mi 11  يأتى بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪. 


Xiaomi Mi 11 launched in China with Snapdragon 888 chipset and 108MP camera | Technology News,The Indian Express

وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11   بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل. 

Xiaomi Mi 11 revealed in all its glory in leaked live images and promo renders - NotebookCheck.net News

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11  بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام. 

ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 11    
نسخة 8/128 جيجابايت  610  دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى. 
نسخة 8/256  جيجابايت  660  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى. 
نسخة 12/256 جيجابايت  720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصرى. 

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