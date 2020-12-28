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تكنولوجيا

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme Q2 بإمكانات مذهلة.. سعر ومواصفات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:14 م
ريلمي تستعد لإطلاق
ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme Q2 بإمكانات مذهلة
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ندى على
تستعد شركة Realme  ريلمى الصينية، لإطلاق هاتف جديد خلال الأسابيع القادمة سيكون بمواصفات مختلفة كليا عن ما قدمته فى السابق، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من الإمكانات الفائقة مثل بطارية ذات سعة كبيرة و وكاميرات بجودة عالية. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Realme Q2 قد تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف وحصل على شهادة BIS تحت طراز RMX2117 حيث سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD   بجودة FHD + ، بدقة 2400 × 1،080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وسيأتى هاتف Realme Q2 ب 3 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميحا بيكسل، وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، مع مستشعر من نوع ماكو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل. 

ويعمل هاتف Realme Q2 بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800U SoC مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت و وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت وبطاقة توسعة من نوع  microSD  مع بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة  30 واط.  

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Realme Q2 حوالى 190  دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 2984 جنيه مصرى.  

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