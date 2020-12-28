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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هواتف Xiaomi Mi 11 قبل إطلاقها رسميا اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:42 م
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هواتف Xiaomi Mi 11 قبل إطلاقها رسميا اليوم
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ندى على
كشفت تسريبات سعر هواتف Xiaomi Mi 11  من شركة شاومى الصينية، والتى ستقوم الشكة بإصدارها اليوم بعد ساعات قليلة، حيث من المؤكد أن تأتى الهواتف بدون شاحن على غرار هواتف آيفون 12 التى أصدرتها شركة آبل مؤخرا. 

وبحسب مجلة  India Today فإن سعر هواتف Xiaomi Mi 11   نسخة 128/8 سيبلغ 4500 يوان صينى و حوالى 747 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 762 . 11 ألف جنيه مصرى، أما نسخة  256 / 8 جيجا بايت فستبلغ 5200 يوان صينى و 815 دولارا أمريكيا أى ما يعادل
 842 . 12 ألف جنيه مصرى . 


وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K . 

وستأتى  كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على  أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50  ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.  

وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon  888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.  
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