تسريبات تكشف سعر هواتف Xiaomi Mi 11 قبل إطلاقها رسميا اليوم

كشفت تسريبات سعر هواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، والتى ستقوم الشكة بإصدارها اليوم بعد ساعات قليلة، حيث من المؤكد أن تأتى الهواتف بدون شاحن على غرار هواتف آيفون 12 التى أصدرتها شركة آبل مؤخرا.





وبحسب مجلة India Today فإن سعر هواتف Xiaomi Mi 11 نسخة 128/8 سيبلغ 4500 يوان صينى و حوالى 747 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 762 . 11 ألف جنيه مصرى، أما نسخة 256 / 8 جيجا بايت فستبلغ 5200 يوان صينى و 815 دولارا أمريكيا أى ما يعادل

842 . 12 ألف جنيه مصرى .









وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K .





وستأتى كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.



