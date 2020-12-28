الأعنف على الإطلاق.. أخطر ألعاب فيديو في 2020

من المعروف أن ألعاب الفيديو خاصة القتالية لها تأثيرا كبيرا على المستخدمين وعلى سلوكهم وتعمل على نقل التأثير النفسي العنيف على المستخدمين خاصة الأطفال والمراهقين، والتى قد تدفعهم فى بعض الحالات على تجريب ما يحدث فى هذه الألعاب فى الحياة اليومية.





وكشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو ، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية. وذكر موقع Game Rant أخطر ألعاب في فيديو فى 2020 :





إقرأ أيضا : يجب حذفها فورا.. أخطر 7 تطبيقات للأطفال في 2020





1- لعبة World of Tanks

توجد الكثير من الألعاب التى تركز على المعارك البحرية والجوية، ولكن لا يوجد ما هو أفضل من لعبة World of Tanks، حيث تتميز الدبابات والمدرعات من شتى دول العالم بالقوة والواقعية إلى حد كبير، وتجمع اللعبة بين عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتنافس الفرق باستمرار للحصول على مواقع تكتيكية فوق بعضها البعض لأنها تطلق النار لفترة طويلة وحماية الحلفاء.





2- لعبة Christopher Livingston: The Outer Worlds

ليس من الصعب أن نرسم أوجه تشابه بين عالمنا اليوم وهذه اللعبة، حيث تنصهر كل من الحكومة والشركات في كيان واحد وحيث الربح هو الدافع الوحيد، واللعبة مليئة بالأشرار والكثير من الصراعات التى تحدث لهم، وتترك لك اللعبة خيار التفكير في أي منها الطرق المتبعة.





3- لعبة Call of Duty

و تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة





4- لعبة Resident evil

بدأت اللعبة عام 1996 على أجهزة البلايستيشن، وسبق الإصدار الأخير إصدارين سابقين، ولكن ما يميزه كما ذكرنا هو مناسبته للوضع الحالي الذي يمر به العالم ولكن بإضافات كبيرة وخطيرة، ويتضمن الإصدار الأخير من اللعبة مشهد لحالة الهلع التى كان عليها أحد الصحفيين أثناء قوله:" إن الفيروس انتشر بسرعة أكبر مما نتخيل ومن أي مرض اَخر فى العصر الحديث، وأثناء ذلك تنتشر الفوضي والحرائق، كل ذلك قبل أن يدخل العنصر الأساسي فى اللعبة وهو انتشار الزومبي.





5- لعبة PUBG

عدد اللاعبين‎ ‎فيها في الجولة الواحدة إلى 100، ‏15 دقيقة تقريبًا هي مدة الجولة في اللعبة تحولك من شاب يعيش حياة طبيعية إلى مقاتل في ساحة معركة ‏يناضل ليكمل ويقتل ليصمد أمام أعدائه.





6- لعبة World of Warships

تتميز اللعبة بالجمع بين قتال السفن البحرية والدبابات حيث تأتي بأربعة أنواع من السفن وهى السفن الحربية والطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات وأنماط مختلفة وهى عبارة عن قتال استراتيجي فى المياه المفتوحة.





7- لعبة Garena Free Fire: 3volution

تعد لعبة Garena Free Fire: 3volution، البديل الأكثر شعبية للعبة ببجي الشهيرة على هواتف أندرويد، حيث حقق التطبيق الخاص باللعبة على متجر جوجل على أكثر من 500 عملية تنزيل





8- لعبة Warframe

منذ أن تم الإعلان عن اللعبة فى عام 2013 وتشهد نموًا فى قاعدة اللاعبين بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وتجمع اللعبه بين الخيال العلمي والأكشن وفنون الدفاع عن النفس، وتعد اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر إثارة للإعجاب، ويمكن تشغيلها على كل أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتضم اللعبة أكثر من 26 مليون شخص حتى الآن، وعلى الرغم من أنها مجانية، لا تزال لعبة Warframe بمثابة مثال ممتاز على التقنية، ويمكنك تجربتها عند حصولك على وحدة تحكم جديدة.





9- لعبة Critical Action :Gun Strike Ops

على غرار لعبة ببجي، تعد لعبة القتال المنافسة لها Gun Strike Ops، هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد بدون إنترنت، تم تطويره بواسطة شركة Top Actions Game ومقرها الولايات المتحدة، وقد تم تنزيل اللعبة أكثر من 50 مليون مرة.





10- لعبة صراع العروش Game of Thrones وتتوفر اللعبة على هواتف أندرويد وآيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.



