ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

الأعنف على الإطلاق.. أخطر ألعاب فيديو في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
أخطر ألعاب فيديو
أخطر ألعاب فيديو فى 2020
Advertisements
ندى على
من المعروف أن ألعاب الفيديو خاصة القتالية لها تأثيرا كبيرا على المستخدمين وعلى سلوكهم وتعمل على نقل التأثير النفسي العنيف على المستخدمين خاصة الأطفال والمراهقين، والتى قد تدفعهم فى بعض الحالات على تجريب ما يحدث فى هذه الألعاب فى الحياة اليومية. 

وكشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية. وذكر موقع Game Rant أخطر ألعاب في فيديو فى 2020 :


1- لعبة World of Tanks 
World of Tanks — Free Online War Game
توجد الكثير من الألعاب التى تركز على المعارك البحرية والجوية، ولكن لا يوجد ما هو أفضل من لعبة World of Tanks، حيث تتميز الدبابات والمدرعات من شتى دول العالم بالقوة والواقعية إلى حد كبير، وتجمع اللعبة بين عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتنافس الفرق باستمرار للحصول على مواقع تكتيكية فوق بعضها البعض لأنها تطلق النار لفترة طويلة وحماية الحلفاء.

2- لعبة  Christopher Livingston: The Outer Worlds
What did you play last week? | PC Gamer
ليس من الصعب أن نرسم أوجه تشابه بين عالمنا اليوم وهذه اللعبة، حيث تنصهر كل من الحكومة والشركات في كيان واحد وحيث الربح هو الدافع الوحيد، واللعبة مليئة بالأشرار والكثير من الصراعات التى تحدث لهم، وتترك لك اللعبة خيار التفكير في أي منها الطرق المتبعة. 

3- لعبة Call of Duty
Call of Duty Mobile | Home
و تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة

4- لعبة Resident evil 
Resident Evil Netflix series announced and here are the first story details | GamesRadar+
بدأت اللعبة عام 1996 على أجهزة البلايستيشن، وسبق الإصدار الأخير إصدارين سابقين، ولكن ما يميزه كما ذكرنا هو مناسبته للوضع الحالي الذي يمر به العالم ولكن بإضافات كبيرة وخطيرة، ويتضمن الإصدار الأخير من اللعبة مشهد لحالة الهلع التى كان عليها أحد الصحفيين أثناء قوله:" إن الفيروس انتشر بسرعة أكبر مما نتخيل ومن أي مرض اَخر فى العصر الحديث، وأثناء ذلك تنتشر الفوضي والحرائق، كل ذلك قبل أن يدخل العنصر الأساسي فى اللعبة وهو انتشار الزومبي.

5- لعبة PUBG 
PUBG ban in India: Why gamers can still download, play the game
عدد اللاعبين‎ ‎فيها في الجولة الواحدة إلى 100، ‏15 دقيقة تقريبًا هي مدة الجولة في اللعبة تحولك من شاب يعيش حياة طبيعية إلى مقاتل في ساحة معركة ‏يناضل ليكمل ويقتل ليصمد أمام أعدائه. 

6- لعبة World of Warships
World of Warships: Legends Is Now Officially Live | World of Warships
تتميز اللعبة بالجمع بين قتال السفن البحرية والدبابات حيث تأتي بأربعة أنواع من السفن وهى السفن الحربية والطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات وأنماط مختلفة وهى عبارة عن قتال استراتيجي فى المياه المفتوحة.

7- لعبة Garena Free Fire: 3volution
Garena Free Fire 3volution V 1.51.2 APK + MOD APK + البيانات - APK Google
تعد لعبة Garena Free Fire: 3volution، البديل الأكثر شعبية للعبة ببجي الشهيرة على هواتف أندرويد، حيث حقق التطبيق الخاص باللعبة على متجر جوجل على أكثر من 500 عملية تنزيل

8- لعبة Warframe
An Introduction to 'Warframe' | Fandom
منذ أن تم الإعلان عن اللعبة فى عام 2013 وتشهد نموًا فى قاعدة اللاعبين بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وتجمع اللعبه بين الخيال العلمي والأكشن وفنون الدفاع عن النفس، وتعد اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر إثارة للإعجاب، ويمكن تشغيلها على كل أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتضم اللعبة أكثر من 26 مليون شخص حتى الآن، وعلى الرغم من أنها مجانية، لا تزال لعبة Warframe بمثابة مثال ممتاز على التقنية، ويمكنك تجربتها عند حصولك على وحدة تحكم جديدة.

9- لعبة Critical Action :Gun Strike Ops
Critical Action Gun Strike Ops - Shooting Game for Android - APK Download | appsorgames.com
على غرار لعبة ببجي، تعد لعبة القتال المنافسة لها Gun Strike Ops، هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد بدون إنترنت، تم تطويره بواسطة شركة Top Actions Game ومقرها الولايات المتحدة، وقد تم تنزيل اللعبة أكثر من 50 مليون مرة.

 10- لعبة صراع العروش Game of Thrones 
Game of Thrones Beyond the Wall is available a day early (Updated)
وتتوفر اللعبة على هواتف أندرويد وآيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل 5 ألعاب مجانية لهواتف أندرويد.. فيديو

بعد حظر بابجي في عدة دول.. ألعاب فيديو آمنة للأطفال والمراهقين

تبدأ من 9 آلاف جنيه.. تعرف على أفضل 5 هواتف للألعاب في 2020

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile العالمية.. برابط واحد

بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل لعبة ببجي PUBG على الكمبيوتر واللاب توب .. صور

أخبار التكنولوجيا.. تخفيض كبير على تابلت Galaxy Tab A8.. وكيفية تحميل ببجي PUBG على الكمبيوتر

ترشيحاتنا

بعد تعافيها من كورونا.. زينب غريب تظهر بالحجاب ..شاهد

أخبار التوك شو.. تفاصيل العثور على أسد في الجونة.. والحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

مستشفى بنها الجامعى يوضح حقيقة اصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير