يجب حذفها فورا.. أخطر 7 تطبيقات للأطفال في 2020

يفتقر الأطفال إلى حماية أنفسهم لما يتعرضون له على الإنترنت، الأمر الذى يضع مسئولية كبرى على الآباء لمراقبة المحتوى الذى يتعرض له أبنائهم وتخصيص التطبيقات والمحتوى الخاص بالأطفال ، وعلى الرغم من ذلك فإن المحتوى المخصص لهم قد يحتوى على مخاطر كبرى عندما تخفى التطبيقات فى محتوى الأطفال ولكن تعمل على اختراقهم، وذكر موقع Tech Crunch عدد من التطبيقات التى تعتبر أ خطر تطبيقات للأطفال فى 2020









1- تطبيق Princess Salon





وهو تطبيق للفتيات الصغار يتطلب تلبيس الأزياء لعدد من الدمى فى التطبيق، وتنظيم بعض الأشياء وغيرها، ولكن قامت شركة جوجل بوقف تحميله للمستخدمين بعدما اتضح أن التطبيق يخترق مستخدميه الذين يعدوا من صغار السن ولا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.





2- تطبيق Paint By Number





وهو تطبيق للأطفال للقيام بالتلوين ويقوم التطبيق بطرح عدد من الصفحات بها رسومات للحيوانات والطيور والمناظر الطبيعية، ويطلب من الأطفال تلوينها، ويحتوى على عدد من الروابط الضارة، التى تقوم باختراق الأطفال، وتعمل على جمع بياناتهم الشخصية.





3- تطبيق Bigo Live

والتطبيق هو أحد تطبيقات البث المباشر والتى تم تصنيفها للمراهقين حيث يمكن للمستخدمين تدوين مقاطع فيديو حول حياتهم وتشغيل ألعاب الفيديو المباشرة واستضافة برامجهم الخاصة، وعلى الرغم من أن التطبيق يتطلب سنا معينا، إلا أنه لا يمكن ضمان أن المستخدمين من المراهقين فعلا كما أن التطبيق يتضمن بعض التصرفات السيئة مثل التنمر والعرى والعنف والألفاظ النابية، وهو ما يشكل خطيرا كبيرا على الأطفال.

4 - تطبيق The Battle Cats





وهو تطبيق مخصص للأطفال للعب مع القطط، وخوض المغامرات معها، وقامت شركة جوجل بحذف التطبيق من على متجرها Google Play Store وذلك لقيام التطبيق بالتجسس على الأطفال وإرسال روباط ضارة لهم.





5- تطبيق Tinder

ويعتبر تطبيق Tinder تطبيق للمواعدة بين الجنسين ويستهدف الأطفال بداية من سن 12 سنة والشباب، ويقوم التطبيق بالحصول على معظم البيانات الشخصية للمستخدمين، كما أن التطبيق يضم عددا من صغار السن الأمر الذى قد يعرضهم للخطر عند التعامل مع بعض المستخدمين الأكبر سنا منهم، مما قد يؤدى لعدد من الحوادث مثل نشر الصور الشخصية لهم، كما أن هناك العديد من جرائم الاغتصاب التى تم تسجيلها وكان أطرافها يقومون باستخدام التطبيق.





6- تطبيق Houseparty

وهو أحد تطبيقات مكالمات الفيديو، حيث أن التطبيق مصنف من أنه اسوأ تطبيقات مكالمات الفيديو على الإطلاق، حيث أنه فشل فى الإيفاء بخصوصية المستخدمين، كما أن عدد من الباحثين حذروا بشأن هذا التطبيق وتم التأكد من كونه خطرا على الأطفال حيث يشارك بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى، كما يقوم ببيع المعلومات لأصحاب الإعلانات.





7- تطبيق Tellonym





وينتشر التطبيق بين عدد كبير من طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية على مستوى العالم، حيث يطلب التطبيق من المستخدمين الاجابة عن عدد من الاسئلة الخاصة بهم، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم ، وهو أمر يعتبر خطيرا حيث يمكن لاى شخص أن يقوم باستغلال هذه المعلومات ضد المستخدمين من الاطفال بشكل يمثل ضررا عليهم.







