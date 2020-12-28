ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

يجب حذفها فورا.. أخطر 7 تطبيقات للأطفال في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
خطر 7 تطبيقات للأطفال
خطر 7 تطبيقات للأطفال فى 2020
Advertisements
ندى على
يفتقر الأطفال إلى حماية أنفسهم لما يتعرضون له على الإنترنت، الأمر الذى يضع مسئولية كبرى على الآباء لمراقبة المحتوى الذى يتعرض له أبنائهم وتخصيص التطبيقات والمحتوى الخاص بالأطفال، وعلى الرغم من ذلك فإن المحتوى المخصص لهم قد يحتوى على مخاطر كبرى عندما تخفى التطبيقات فى محتوى الأطفال ولكن تعمل على اختراقهم، وذكر موقع  Tech Crunch  عدد من التطبيقات التى تعتبر أخطر تطبيقات للأطفال فى 2020       


1- تطبيق Princess Salon 

وهو تطبيق للفتيات الصغار يتطلب تلبيس الأزياء لعدد من الدمى فى التطبيق، وتنظيم بعض الأشياء وغيرها، ولكن قامت شركة جوجل بوقف تحميله للمستخدمين بعدما اتضح أن التطبيق يخترق مستخدميه الذين يعدوا من صغار السن ولا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. 

2- تطبيق Paint By Number  

وهو تطبيق للأطفال للقيام بالتلوين ويقوم التطبيق بطرح عدد من الصفحات بها رسومات للحيوانات والطيور والمناظر الطبيعية، ويطلب من الأطفال تلوينها، ويحتوى على عدد من الروابط الضارة، التى تقوم باختراق الأطفال، وتعمل على جمع بياناتهم الشخصية.  

3- تطبيق Bigo Live

والتطبيق هو أحد تطبيقات البث المباشر والتى تم تصنيفها للمراهقين حيث يمكن للمستخدمين تدوين مقاطع فيديو حول حياتهم وتشغيل ألعاب الفيديو المباشرة واستضافة برامجهم الخاصة، وعلى الرغم من أن التطبيق يتطلب سنا معينا، إلا أنه لا يمكن ضمان أن المستخدمين من المراهقين فعلا كما أن التطبيق يتضمن بعض التصرفات السيئة مثل التنمر والعرى والعنف والألفاظ النابية، وهو ما يشكل خطيرا كبيرا على الأطفال.         
4 - تطبيق The Battle Cats 

وهو تطبيق مخصص للأطفال للعب مع القطط، وخوض المغامرات معها، وقامت شركة جوجل بحذف التطبيق من على متجرها Google Play Store وذلك لقيام التطبيق بالتجسس على الأطفال وإرسال روباط ضارة لهم. 

5- تطبيق Tinder  

ويعتبر تطبيق Tinder تطبيق للمواعدة بين الجنسين ويستهدف الأطفال بداية من سن 12 سنة والشباب، ويقوم التطبيق بالحصول على معظم البيانات الشخصية للمستخدمين، كما أن التطبيق يضم عددا من صغار السن الأمر الذى قد يعرضهم للخطر عند التعامل مع بعض المستخدمين الأكبر سنا منهم، مما قد يؤدى لعدد من الحوادث مثل نشر الصور الشخصية لهم، كما أن هناك العديد من جرائم الاغتصاب التى تم تسجيلها وكان أطرافها يقومون باستخدام التطبيق. 

 6- تطبيق Houseparty 

وهو أحد تطبيقات مكالمات الفيديو، حيث أن التطبيق مصنف من أنه اسوأ تطبيقات مكالمات الفيديو على الإطلاق، حيث أنه فشل فى الإيفاء بخصوصية المستخدمين، كما أن عدد من الباحثين حذروا بشأن هذا التطبيق وتم التأكد من كونه خطرا على الأطفال حيث يشارك بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى، كما يقوم ببيع المعلومات لأصحاب الإعلانات.  

7- تطبيق Tellonym

وينتشر التطبيق بين عدد كبير من طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية على مستوى العالم، حيث يطلب التطبيق من المستخدمين الاجابة عن عدد من الاسئلة الخاصة بهم، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم ، وهو أمر يعتبر خطيرا حيث يمكن لاى شخص أن يقوم باستغلال هذه المعلومات ضد المستخدمين من الاطفال بشكل يمثل ضررا عليهم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهدد حياتهم بالخطر .. جوجل تحذف 3 تطبيقات للأطفال

لرسم شخصيتك الكارتونية المفضلة.. جوجل تتيح تطبيق Chimera Painter لجميع هواتف أندرويد

تنافس Zoom .. مايكروسوفت تطلق أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Microsoft Teams

5 ميزات فى Microsoft Teams تجعله أفضل تطبيق لمكالمات الفيديو

لمنع الإحراج.. تطبيق ينبهك لعيوبك قبل بدء مكالمات الفيديو

أخبار التكنولوجيا.. 11 تطبيقا يخترق هاتفك ويسرق حساباتك البنكية.. وجوجل تجدد تحذيرها للمستخدمين بسبب هذا القرار

ترشيحاتنا

هل يتعاقد برشلونة مع محمد صلاح؟.. ميسي يكشف حقيقة إبرام صفقات جديدة

فضل التسبيح .. وأفضل كلمتين يحبهما الله

فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور

جمال شعبان: بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر.. فيديو

أخبار التوك شو.. مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. هذه الفئة مستثناة من غرامة الكمامة.. والعثور على أسد في شوارع الجونة

الإعلامية ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع