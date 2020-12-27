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تكنولوجيا

بعد تحقيق مبيعات بنصف مليار دولار.. كل ما تريد معرفته عن لعبة God of War

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:02 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن لعبة God of War
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ندى على
حققت لعبة الفيديو God of War مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، حيث باعت النسخة الجديدة من اللعبة بأكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت النسخ المطروحة من اللعبة إلى  3.1 مليون نسخة فى 3 أيام فقط، ثم وصلت بعد ذلك إلى 131 مليون دولار خلال شهرها الأول. 

وبحسب موقع PlayStation LifeStyle فإن لعبة الفيديو   God of War هى لعبة أكشن ومغامرات بدأت عام 2005 على منصة الألعاب PlayStation 2 بلاى ستيشن 2 ، كما تم إصدار عدد من النسخ الأخرى منها فى 2007 ثم 2010  ثم نسخة 2013 التى صدرت على بلاي ستيشن 3.


وتعتبر آخر نسخة من اللعبة تم إصدارها فى عام 2018 وهى التى يتم لعبها على بلاى ستيشن 4 فى الوقت الحالى، كما يتم تطوير اللعبة حاليا ليتم إصدارها على آخر نسخة من بلاي ستيشن وهى PlayStation 5.

وتدور قصة لعبة الفيديو God of War ، حول الأساطير اليونانية بشأن المحارب المتقشف الذي خدعه سيده السابق، الذى يناضل لأخذ حقه، حيث يتبع طريق الانتقام بسبب مكائد الآلهة الأولمبية، كما يتطرق إلى الصراع مع الآلهة الإسكندنافية.

وحققت لعبة Cyberpunk 2077 مؤخرا، رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة عاى إطلاقها الرسمى، كما باعت اللعبة أكثر من 8 مليون نسخة بحد أدنى 60 دولارا أمريكيا للنسخة أى ما يعادل حوالى 942 جنيه مصرى.
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