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تكنولوجيا

رقم قياسي .. لعبة Flight Simulator تتجاوز 2 مليون مستخدم حول العالم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:52 ص
لعبة Flight Simulator
لعبة Flight Simulator تتجاوز 2 مليون مستخدم حول العالم
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ندى على
تجاوزت لعبة Flight Simulator التى تنتجها شركة مايكروسوفت الأمريكية 2 مليون مستخدم حول العالم، بعد أشهر قليلة جدا من إطلاقها فى 18 أغسطس الماضى، الأمر الذى يعد رقما قياسيا فى عالم الألعاب، ومن المتوقع زيادة عدد لاعبى اللعبة ليتجاوز 3 مليون لاعب قبل نهاية 2020 . 

وبحسب موقع Polygon للألعاب فإن عدد اللاعبين النشطين للعبة  قضوا أكثر من 9.7  مليون ساعة عليها منذ إطلاقها، كما تم تقييمها من عدد من المواقع بأنها لعبة العام، كما سيتم إطلاقها على إكس بوكس Series X خلال أشهر قليلة الأمر الذى سيساعد فى زيادة عدد مستخدميها بشكل أكبر. 


ومن المقرر أن يتم إطلاق تحديث جديد للعبة Flight Simulator بعد يومين فقط فى 22 ديسمبر، سيساعد المستخدمين على ممارسة اللعبة بتقنية VR أو الواقع الافتراضى حيث سيغير من تجربة المستخدمين تماما عند لعبها على إكس بوكس Series X. 

وحققت لعبة Cyberpunk 2077 رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها الرسمى، كما باعت اللعبة أكثر من 8 مليون نسخة بحد أدنى 60 دولارا أمريكيا للنسخة أى ما يعادل حوالى 942 جنيه مصرى.

ودخلت لعبة Cyberpunk 2077 التاريخ بأكبر عدد لاعبين فى العالم فى وقت متزامن، كما حققت أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى قبل الإصدار الرسمى، وبذلك تصبح اللعبة هى أكثر لعبة فى العالم يتم لعبها وتحميلها من خلال منصات Steam و  GOG  و متجر الألعاب Epic Games Store  .

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