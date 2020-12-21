بالخطوات.. كيفية لعب وتحميل فورتنايت على الكمبيوتر واللاب توب

تعد لعبة Fortnite فورتنايت واحدة من أشهر وأفضل ألعاب الفيديو على الإطلاق، وكانت اللعبة الأكثر جدلا في 2020 بسبب قيام شركتي جوجل وآبل في الفترة الأخيرة بحذفها من على متجريهما بسبب اختلاف على نسبة الرسوم في متجري التطبيقات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من المستخدمين تنقصهم الخبرة أو المعلومات في كيفية لعب فورتنايت.
وبحسب موقع Polygon فإن هناك عدد من النصائح التي يجب على المستخدمين معرفتها، والتي تتعلق بكيفية لعب فورتنايت سواء على هواتفهم الذكية أو على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ومنها:
كيفية لعب فورتنايت
- يمكن اللعب مع أصدقائك في فريق واحد
يمكن ارسال دعوة لأصدقائك على المنصات المختلفة للقيام باللعب معك فى نفس الوقت وفى فريق واحد من خلال إضافتهم على فريق قائمة Epic Friends عبر نظام Epic Games .
- تكوين فريق من اللاعبين