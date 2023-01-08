بهذه الطريقة.. استخدم سناب شات Snapchat على الويب

يعد تطبيق سناب شات Snapchat أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، وعلى الرغم من أن سناب شات متاح في الأصل على الهواتف الذكية فقط ، ولكن من الممكن استخدام سناب شات على الويب أيضًا، من خلال أجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز أو Mac.

وتتضمن واجهة الويب الخاصة بـ سناب شات Snapchat العديد من نفس الميزات الموجودة في إصدار التطبيق ، مع إضافة مساحة أكبر أيضًا إلى نافذة الدردشة، حيث يتيح لك ذلك متابعة المحادثات مع الأصدقاء ، وكذلك إجراء مكالمات صوتية وأخرى بالفيديو .

ومع ذلك ، فإن سناب شات Snapchat على الويب به تواجهه بعض القيود، حيث لا يمكنك نشر صور لقصتك أو عرض قصة أي شخص، ولكن يمكن التقاط صور وإرسالها إلى الأصدقاء.

ويركز إصدار الويب من سناب شات بشكل أكبر على ميزات الدردشة في التطبيق، حيث يوفر شاشة كبيرة، ويذكر موقع MakeUseOf عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتشغيل سناب شات على الويب:



كيفية استخدام تطبيق سناب شات Snapchat على الويب



للوصول إلى سناب شات Snapchat على متصفحك ، انتقل إلى موقع web.snapchat.com ، وقم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين تستخدمهما لتسجيل الدخول إلى تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي.

ولا يتوفر سناب شات Snapchat للويب في جميع المتصفحات ولكنه متاح حاليًا فقط على متصفخي كروم Chrome أو مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge ، لذلك ستحتاج إلى استخدام أي من المتصفحين فقط.

وبمجرد تسجيل الدخول ، سترى قائمة بأصدقائك على اليسار، وأيقونة كاميرا في المنتصف ، تسمح لك بالتقاط وإرسال اللقطات إلى أصدقائك، وإذا حاولت فتح أي Snap ، فسيطالبك سناب شات Snapchat باستخدام هاتفك الذكي لعرض Snap .

ويمكنك أيضًا النقر فوق رمز الهاتف لبدء مكالمة فردية أو جماعية من خلال سناب شات Snapchat ، كما يمكنك مراسلة شخص ما لبدء محادثة معه.



ويقوم إصدار الويب أيضًا بمزامنة المحادثات مع تطبيق سناب شات ، لذلك لن يفوتك أي شيء إذا قمت بالتبديل بين الأنظمة الأساسية.

ويعد استخدام سناب شات على الويب من خلال جهاز كمبيوتر ويندوز أو Mac مفيدًا إذا كنت ترغب في تجنب الاضطرار إلى استخدام هاتفك لإجراء محادثة.