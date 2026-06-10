أخبار التكنولوجيا| لمحبي الألعاب إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق ببطارية وقدرة شحن جبارة وينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو Vivo X500

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمحبي الألعاب.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق ببطارية وقدرة شحن جبارة



أطلقت شركة Honor سلسلة هواتف الألعاب Win في الصين في ديسمبر 2025. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أيضاً عن أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للألعاب تحمل علامة Win التجارية، تلاها جهاز Win Turbo قبل أيام. وتعمل الشركة حاليا على جهاز لوحي عالي الأداء، وقد ظهرت بالفعل بعض التفاصيل الأولية عنه.

ينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو Vivo X500

تتسرب معلومات عن سلسلة هواتف Vivo X500 بشكل متقطع منذ فترة، وتضيف أحدث المعلومات من Digital Chat Station بعض التفاصيل حول شاشة Vivo X500 الأساسية، ومجموعة الشرائح، والبطارية، والكاميرات.

على الجانب الآخر يأتي هاتف Vivo X500 مزود بشاشة مسطحة متوسطة الحجم مقاس 6.59 بوصة

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل الجهاز X500 بمعالج Dimensity 9500 القائم على تقنية 3 نانومتر بدلاً من معالج Dimensity 9600 القادم.

بطارية بسعة 7000 مللي أمبير وشاشةكبيرة ..هواوي تغزو الأسواق بهاتف جديد

في وقتٍ تبدو فيه معظم الهواتف الذكية ذات التصميم التقليدي متطابقة تقريبًا من الأمام، تواصل هواوي تجاربها على تصميمات جديدة.

وقد ساهمت الشركة في نشر تصميم الهواتف القابلة للطيّ والذي يشبه الكتاب ، وهو اتجاه تستكشفه الآن كلٌّ من شاومي وآبل نظرًا لنسبة أبعاده الأكثر عملية ووفقًا لتسريبات حديثة، ترى هواوي أيضًا إمكانية تطبيق هذا المفهوم على هاتف ذكي تقليدي بشاشة أعرض تشبه شاشة الجهاز اللوحي.

تحديث جديد لتطبيق Instagram يسمح بإمكانية تعديل ترتيب المنشورات

أعلنت شركة ميتا أنه سيُسمح للمستخدمين الآن بإعادة ترتيب المنشورات على شبكة ملفهم الشخصي لأول مرة.

في السابق، كانت منشورات الشبكة تظهر بترتيب زمني على صفحة الملف الشخصي للمستخدم مع ميزة إعادة ترتيب الشبكة الجديدة، يمنح إنستجرام المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والمرونة في كيفية ظهور ملفاتهم الشخصية