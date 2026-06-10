تحديث جديد لتطبيق Instagram يسمح بإمكانية تعديل ترتيب المنشورات

أعلنت شركة ميتا أنه سيُسمح للمستخدمين الآن بإعادة ترتيب المنشورات على شبكة ملفهم الشخصي لأول مرة.

في السابق، كانت منشورات الشبكة تظهر بترتيب زمني على صفحة الملف الشخصي للمستخدم مع ميزة إعادة ترتيب الشبكة الجديدة، يمنح إنستجرام المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والمرونة في كيفية ظهور ملفاتهم الشخصية.



وقالت شركة ميتا، إن المستخدمين قد يجدون هذه الميزة مفيدة عند “تسليط الضوء على حقبة جديدة، أو إعادة إحياء المحتوى القديم، أو تحديث المظهر الجمالي، أو عرض المشاريع والأعمال الرئيسية”

وأضافت ميتا: "تسهل إعادة ترتيب الشبكة تشكيل ملفك الشخصي حول ما تشعر أنه الأكثر صلة بك في الوقت الحالي".

انستجرام

كيف يعمل؟

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق الضغط مطولاً على منشور من ملفهم الشخصي، ثم النقر على "إعادة ترتيب الشبكة"، ثم سحب المنشورات إلى الترتيب الذي يفضلونه، وفقًا لشركة ميتا.

لماذا يُعد هذا التحديث نقلة نوعية؟

وقالت ميتا في بيانها الصحفي إن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين ومنشئي المحتوى عرض المنشورات التي تمثل بشكل أفضل تخصصهم وأهدافهم الحالية و"هويتهم الإبداعية" وغير ذلك.

سيتمكن المستخدمون من "تجميع سلاسل المحتوى، والقصص متعددة الأجزاء، والدروس التعليمية، والتحولات، أو منشورات "الجزء 1 / الجزء 2 / الجزء 3" حتى يتمكن الجمهور من متابعة سردك بسهولة أكبر"، وفقًا لـ Meta.