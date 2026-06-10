بطارية بسعة 7000 مللي أمبير وشاشةكبيرة ..هواوي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

في وقتٍ تبدو فيه معظم الهواتف الذكية ذات التصميم التقليدي متطابقة تقريبًا من الأمام، تواصل هواوي تجاربها على تصميمات جديدة.

وقد ساهمت الشركة في نشر تصميم الهواتف القابلة للطيّ والذي يشبه الكتاب ، وهو اتجاه تستكشفه الآن كلٌّ من شاومي وآبل نظرًا لنسبة أبعاده الأكثر عملية ووفقًا لتسريبات حديثة، ترى هواوي أيضًا إمكانية تطبيق هذا المفهوم على هاتف ذكي تقليدي بشاشة أعرض تشبه شاشة الجهاز اللوحي.

ومن المتوقع أن يُطرح الجهاز بعد سلسلة Mate 90، وربما قبل نهاية عام 2026.



تشير التسريبات إلى أن هواوي تختبر شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ودقة 2K، مما يمنح الهاتف شاشة أعرض بشكل ملحوظ من معظم الهواتف الرائدة الحالية.

ورغم أن الهواتف القابلة للطي قد استكشفت نسبًا مماثلة، إلا أن هذا سيُتيح تطبيق المفهوم على تصميم الهواتف الذكية التقليدية.



وزعمت قناة "ديجيتال تشات ستيشن" على موقع ويبو مؤخرًا أنها شاهدت نموذجًا هندسيًا أوليًا للجهاز، ووصفته بأنه رقيق وخفيف الوزن بشكلٍ مدهش رغم حجمه الكبير.

ولا تزال تفاصيل التصميم النهائي غير واضحة، بما في ذلك شكل وحدة الكاميرا الخلفية.



فيما يخص الكاميرا، تشير التقارير إلى أن هواوي تختبر مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بحجم كبير 1/1.3 بوصة، مقترنًا بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر متعدد الأطياف.

إذا ما تم اعتماد هذه المواصفات في مرحلة الإنتاج، فقد يحتل الجهاز مكانة رائدة في فئة الهواتف الرائدة، ويواصل تركيز هواوي على التصوير الفوتوغرافي المتقدم عبر الهواتف المحمولة.

سلسلة Mate 90



ومن المتوقع أن تأتي الطاقة من مجموعة شرائح Kirin 9000 من الجيل التالي وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

لا يزال يُعتقد أن الجهاز قيد التطوير، لذا قد تتغير مواصفاته قبل إطلاقه. ومع ذلك، فإن فكرة هاتف رائد بشاشة عريضة بتصميم كلاسيكي ستمنح هواوي شيئًا مختلفًا حقًا في سوق تتشابه فيه معظم الهواتف الذكية بشكل متزايد.