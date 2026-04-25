مرسيدس جي كلاس تظهر بلمسات Keyvany.. هل يعجبك هذا التعديل؟

اثارت السيارة مرسيدس جي كلاس G63 جدلًا كبيرًا بسبب تعديلات Keyvany، والتي اطلق عليها لقب G950، حيث يشير ذلك إلى قوة محركها، الذي يحمل قدرات فنية معدلة فائقة الأداء، ولكن الهيكل الخارجي هو النقطة الفاصلة في هذا التعديل.

حصلت السيارة مرسيدس جي كلاس G950 على تعديل خارجي هو الأبرز من نوعه، حيث يرى البعض أنه جعل النسخة الرياضية بصورة أقوى، بينما يصفها البعض الاخر بالتخلي عن هويتها الرائدة بكثرة التفاصيل التي تزين الهيكل.

مرسيدس جي كلاس G63 المعدلة

محرك وأداء مرسيدس جي كلاس G950

تستمد السيارة مرسيدس جي كلاس G950 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج، ينتج قياسيًا قوة إجمالية قدرها 585 حصانًا، ولكن بعد تعديلات Keyvany أصبحت القوة الإجمالية للسيارة نحو 950 حصان أوروبي، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مرسيدس جي كلاس G63 المعدلة

تصميم السيارة مرسيدس جي كلاس G950

ترتكز مرسيدس جي كلاس G950 على جنوط كبيرة الحجم اقرب إلى تصميم الدرع الحربي باللون الأسود، بينما جاءت الناحية الجانبية للسيارة بزيادات ملحوظة خاصة بالجزء الخاص بالرفارف، مع صادم أمامي وخلفي بلمسات اكثر ديناميكية، وتهوية مدببة أعلى غطاء المحرك، وشريط LED في منتصف الصادم، بالإضافة إلى الناحية العلوية من السيارة.

دعمت السيارة مرسيدس جي كلاس G950 بعتبات جانبية رياضية ولكن ببروز ملحوظ، متصل بالرفارف، مع سبويلر رياضي أعلى الجزء الخلفي للسيارة بشكل منقسم وثنائي، وكل هذه التفاصيل تأتي بتمويهات فنية بتقنية الاختلاط اللوني، بالإضافة إلى مكان مخصص بالإطار البديل.

مرسيدس جي كلاس G63 المعدلة

وبالإشارة إلى الصور الخاصة بالسيارة مرسيدس جي كلاس G950 نجد تغيير شامل للمظهر الخارجي بالأيقونة الألمانية، ويفتح هذا التعديل التساؤلات أمام محبي نجمة مرسيدس وعالم التعديلات، ليكون السؤال الأبرز في هذا الموضوع هل ترى هذا التعديل إضافة للسيارة بالفعل أم مجرد فكرة.