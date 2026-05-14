هيونداي أيونيك V موديل 2026 تظهر لأول مرة .. صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك V موديل 2026 ، وتنتمي أيونيك V لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة هيونداي أيونيك V موديل 2026 الجديدة

محرك هيونداي أيونيك V موديل 2026

تنتج سيارة هيونداي أيونيك V موديل 2026 قوة 225 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محركين كهربائيين .

مواصفات هيونداي أيونيك V موديل 2026

زودت سيارة هيونداي أيونيك V موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف منحني يشبه الكوبيه، وأبواب بدون إطارات، ومصابيح أمامية منفصلة، وبها جنوط دراماتيكية على شكل حرف V، وبها جناح خلفي مدمج، وموزع هواء خلفي بتصميم فريد لتحسين انسيابية الهواء، وبها شاشة 4K فائقة النحافة مقاس 27 بوصة، وبها نظام Snapdragon 8295 من شركة كوالكوم لضمان سلاسة فائقة في الأداء.

وجدير بالذكر ان سيارة هيونداي أيونيك V موديل 2026 تدعم تقنيات القيادة المساعدة من المستوى الثاني (Level 2-plus) لتعزيز الأمان على الطرق السريعة .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

أعلن تشونج جو يونج رسمياً عن تأسيس هيونداي موتور في سيول عام 1967 ، وتمت الشراكة الأولى عام 1968 وتم استكمال مصنع أولسان وبدء الإنتاج الضخم لسيارة "كورتينا" بالتعاون مع فورد.

وتم إنتاج أول سيارة كورية عام 1975 واطلق عليها اسم "هيونداي بوني" (Hyundai Pony)، وهي أول سيارة ركاب كورية محلية بتصميم مستقل وتكنولوجيا ميتسوبيشي .

وبدأت الشركة تصدير طراز "إكسل" إلى الولايات المتحدة، وحقق نجاح ساحق في المبيعات، وتم إطلاق طرازات شهيرة مثل "سوناتا" عام 1985 وجراندور عام 1986.