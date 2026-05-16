الدم بقى مية.. الميراث جرد الأخ من الرحمة فأنهى حياة شقيقه وسط الشارع بقنا| تفاصيل

وسط حالة ذهول بين المارة فى الشارع بقرية المراشدة الهادئة غرب قنا، اخترقت طلقات نارية غادرة، جسد سائق توك توك، وأسقطته صريعاً فى الحال، ليهدأ ضجيج الشارع وتخرس الأصوات وتتوقف معها القلوب، بعدما سقط المجنى عليه غارقاً فى بركة دماء، دون أن يدرى المتواجدين أن الرصاص الذى اخترق هدوء الشارع أطلقه أخ تجاه شقيقه.

الدم فجأة وفى لحظات تحول إلى ماء فاتر، بعدما قرر الأخ إنهاء حياة شقيقه على مسمع ومرأى من الجميع وسط الشارع، من أجل ميراث لا يتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، دون أى مراعاة لحرمة الدم أو صلة الرحم التى تربط بينهما، ودون مراعاة لمصير أسرتهما وأبنائهما.

الواقعة أصبحت حديث القرية بالكامل، فلا صوت يعلوا فوق صوت الجريمة التى هزت أرجاء القرية التى يُعرف عنها الهدوء، ما بين مستنكر يأبى عقله أن يصدق ما جرى بين الأشقاء، وما بين متعجب أو مصدوم بما حدث فى وسط الشارع.

عائلة المجنى عليه، كانت الأكثر حيرة وصدمه، فالكثير منهم توجه إلى مشرحة المستشفى انتظارا لإصدار تصريح دفن وخروج الجثمان، لكى يوارى الثرى بمدافن الأسرة بصحراء قرية المراشدة، وآخرين ما بين قسم الشرطة والنيابة لمتابعة مجريات التحقيقات.

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء القرية، تحولت إلى سرادق عزاء، تنعى وتشجب فى نفس الوقت، وسط تساؤلات واستنكار للدوافع التى تجعل المتهم يتناسى كل الروابط ويتناسى العقاب الإلهي لمن يزهق روحاً.

الجريمة وقعت تفاصيلها فى منطقة المنشية وسط قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وعلى أعين المارة فى الشارع، لكن أحداً منهم لم يتوقع أن تنتهى إلى هذه المأساة التى لن ينساها الغرباء قبل الأقرباء.



وتمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالرصاص وسط الشارع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وجرى التحفظ عليه بمركز الشرطة لحين العرض على النيابة.

