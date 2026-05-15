لإعادة الانضباط داخل الفريق.. مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، في خطوة تهدف لإعادة الانضباط والسيطرة داخل غرفة الملابس.

صلاحيات واسعة للمدرب المنتظر

وبحسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز في صحيفة “آس”، فإن إدارة ريال مدريد تستعد لمنح مورينيو صلاحيات كبيرة لإعادة هيكلة الفريق فنيًا وتكتيكيًا، مع اتخاذ قرارات حاسمة تخص التشكيل ومستقبل اللاعبين.

إصلاحات جذرية داخل النادي

وتسعى إدارة النادي إلى تنفيذ تغييرات شاملة بعد موسم صعب شهد تراجعًا في النتائج وأزمات داخلية، في محاولة لاستعادة الاستقرار والمنافسة على البطولات.

موسم مخيب وخسارة الليجا

وكان ريال مدريد خسر لقب الدوري الإسباني رسميًا بعد الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 2-0، ليخرج الفريق من الموسم دون أي بطولة.