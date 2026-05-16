الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مورينيو يحظى بمباركة أربيلوا وسط تكهنات بعودة سبيشيال وان إلى ريال مدريد

أعطى ألفارو أربيلوا، لاعب ريال مدريد، مباركته لمدربه السابق جوزيه مورينيو يوم السبت، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن المدرب البرتغالي سيخلفه ويبدأ فترة ثانية مع النادي الملكي.

وتحدث أربيلوا، الذي يبدو كمدرب يدرك أن أيامه معدودة، للصحفيين في مدريد اليوم السبت: "إذا كان هو (مورينيو) من سيبقى هنا الموسم المقبل، فسأكون سعيداً بعودته إلى بيته".

لعب أربيلوا مع ريال مدريد عندما كان مورينيو مدرباً للفريق بين عامي 2010 و2013، وهي فترة مضطربة فاز فيها ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، لكنه لم يحقق النجاح المأمول بسبب تألق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا. 

أثارت تصرفات مورينيو الحادة تجاه المنافسين، مثل غوارديولا وبعض لاعبيه، استياء الكثيرين في إسبانيا. كما كان له مؤيدون مخلصون، مثل أربيلوا، وبعض المشجعين المتعصبين.

تنتشر في الصحف الرياضية بمدريد شائعاتٌ تُشير إلى أن مورينيو هو المرشح الأبرز لخلافة أربيلوا، الذي كان يُنظر إليه دائمًا كمدربٍ مؤقت بعد ترقيته من فريق الرديف في منتصف الموسم ليحل محل تشابي ألونسو المقال.

يتبقى لريال مدريد، صاحب المركز الثاني، مباراتان في الدوري الإسباني هذا الموسم، والذي سيُنهيه دون أي لقبٍ كبير. يحل الفريق ضيفًا على إشبيلية يوم الأحد، ويختتم الموسم على أرضه بمواجهة أتلتيك بلباو في 23 مايو.

تعرض الفريق، الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، لسلسلةٍ من الأحداث المؤسفة في الأسابيع الأخيرة. فقد شهد الفريق شجارًا بين اللاعبين، وخسارةً أمام برشلونة سمحت لمنافسه اللدود بحسم لقب الدوري. كما تعرض كيليان مبابي لهتافات استهجان من الجماهير، بينما انتقد المهاجم النجم أربيلوا علنًا لعدم إشراكه بشكلٍ أكبر.

زاد رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، من حدة الأزمة التي يمر بها النادي بعقده مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عزمه الدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي من المتوقع أن يفوز بها، منتقداً في الوقت نفسه وسائل الإعلام لما اعتبره حملةً لإجباره على الاستقالة.

من المتوقع أن يُجري بيريز تغييراً في الجهاز الفني قريباً، ومن المفهوم أنه يعتقد أن شخصية مورينيو القوية هي ما يحتاجه الفريق.

يُنهي مورينيو، الذي قاد بورتو وإنتر ميلان للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا عامي 2004 و2010، موسمه مع بنفيكا هذا الأسبوع. وصرح المدرب البالغ من العمر 63 عاماً يوم الجمعة بأنه تلقى عرضاً من النادي الذي يتخذ من لشبونة مقراً له للاستمرار، لكنه سيُقرر مستقبله في الأيام القادمة.

وعندما سُئل أربيلوا عن رأيه في عودة مورينيو المحتملة، كرر الإشادة نفسها التي أثنى بها على مورينيو في مناسبات أخرى.

واختتم: "بالنسبة لي كلاعب، وقبل كل شيء كمشجع لريال مدريد، أشعر وأعتقد أنه رقم واحد"، هكذا قال أربيلوا.

