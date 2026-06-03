كنز صحي خارق.. طريقة عمل كبدة الفراخ وفوائدها

تفضل النساء جميعاً وصفات سهلة وسريعة للغداء خاصة في فصل الصيف مع صعوبة الوقوف طويلاً في المطبخ لإعداد الطعام، ومن ضمن الوجبات سهلة التحضير ومفيدة للكبار والصغار هي طريقة عمل كبدة الفراخ حيث تعد طبق مميز وسريع يمكن إعداده في دقائق، بالإضافة إلى فوائد كبدة الدجاج واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية.

فوائد كبدة الدجاج

كبد الدجاج غذاء خارق غني بالعناصر الغذائية؛ فهو مصدر ممتاز للبروتينات، والحديد لعلاج فقر الدم، وفيتامين أ، وفيتامين ب 12 الضروري للأعصاب وخلايا الدم الحمراء. كما يحتوي على السيلينيوم لدعم المناعة والغدة الدرقية، ويُعد مثالياً لبناء العضلات وإصلاح الخلايا.

كبدة الفراخ تعالج الأنيميا

تساعد كبدة الدجاج في علاج فقر الدم ومحاربته، فإن كنت تعاني من مشاكل الإصابة بفقر الدم والأنيميا الناتج عن نقص الحديد، فأنت بحاجة إلى تناول كبدة الدجاج.

تحتوي كبدة الدجاج على مستويات عالية من الفولات والحديد وفيتامين ب12، والتي تعمل معًا من أجل علاج فقر الدم والوقاية من خطر الإصابة به، كما يقلل من الأعراض المترافقة للمرض من ضعف وانخفاض الطاقة، كما ينصح بتناول كبدة الدجاج بشكل أساسي للنساء اللاتي تعانين من الحيض.

طريقة عمل كبدة الفراخ

مقادير كبدة الفراخ

نصف كيلو كبدة فراخ نظيفة ومغسولة جيدًا

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

1 حبة فلفل رومي مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة كاري

كمون حسب الرغبة

2 ملعقة دبس رمان

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمنة

عصير ليمون للتقديم

بقدونس للتزين



طريقة عمل كبدة الفراخ بالثوم والبصل

-تغسل كبدة الفراخ جيدًا وتزال منها أي أغشية أو شرايين

-يمكن نقعها في قليل من عصير الليمون والملح لمدة 10 دقائق لتفادي أي طعم مر.

-سخني الزيت أو السمنة في مقلاة على نار متوسطة.

-يضاف البصل ويقلى حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

-يضاف الثوم المهروس ويقلب سريعًا مع البصل.

-تضاف التوابل (كاري، كمون، ملح وفلفل أسود) لتظهر رائحة التوابل المنعشة.

-تضاف الكبدة بعد تنظيفها إلى المقلاة.

-تقلب على نار عالية لمدة 5–7 دقائق فقط، مع مراعاة عدم الإفراط في الطهي حتى لا تفقد طراوتها.

-يمكن إضافة شرائح الفلفل الرومي قبل دقيقة من الانتهاء لتعزيز الطعم واللون، يضاف دبس الرمان

-ترفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة مع خبز طازج أو أرز أبيض.

-يمكن رش عصير الليمون قبل التقديم لإضفاء نكهة منعشة.