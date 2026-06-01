يعانى من اضطرابات نفسية.. ضبط عاطل أدعى تنقيب شخص عن الآثار في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية وقيام آخرين بسرقة المشروع الخاص به.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) ، وبمواجهته تبين عدم إتزانه، ونفى صحة ما اورى بمقطع الفيديو، وبسؤال والده قرر أن نجله يعانى من إضطرابات نفسية منذ فترة ويتم علاجه لدى أحد الأطباء النفسيين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم على والده بحسن رعايته.