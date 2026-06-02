مش السهر.. ميدو يكشف سبب عدم وصوله لمكانة محمد صلاح

تحدث اللاعب السابق أحمد حسام ميدو عن الأسباب التي حالت دون وصوله إلى المكانة التي حققها محمد صلاح، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وقال ميدو إن هناك اعتقادًا لدى البعض بأن حياته الشخصية أو السهر والخروج كانا السبب وراء عدم وصوله إلى مستويات أعلى في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضح أن مشكلته الحقيقية كانت في دخوله في خلافات حادة مع عدد من المدربين ورؤساء الأندية خلال مشواره الاحترافي، إلى جانب اتخاذه قرارات خاطئة في بعض الأحيان بدافع العاطفة.

وأضاف أنه لم يكن يستمع بالشكل الكافي إلى نصائح أصحاب الخبرات الأكبر منه، وهو ما انعكس على بعض المحطات المهمة في مسيرته.

ورغم اعترافه بهذه الأخطاء، أكد ميدو أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لاتخذ المواقف نفسها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات تعبر عن شخصيته وقناعاته التي لا يزال متمسكًا بها حتى الآن.