أبو جريشة: هدف المصري التتويج بكأس العاصمة.. ومصير الجهاز الفني بعد النهائي

أعرب محمد محسن أبو جريشة، المدير العام لفريق المصري، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على فريق زد، في لقاء الدور نصف النهائي.

وأكد أبو جريشة عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يسعى للتتويج باللقب من أجل إسعاد جماهير النادي المصري، مشيرًا إلى أن الفريق تنتظره مواجهة قوية وصعبة أمام إنبي في المباراة النهائية، بعد نجاحه في تجاوز فريق وادي دجلة.

وأضاف المدير العام للمصري أن الفريق يركز حاليًا على المباراة المقبلة، على أن يتم فتح ملف مستقبل الجهاز الفني والإداري عقب نهاية البطولة، سواء بالاستمرار في الموسم الجديد أو الرحيل.