مواعيد قطارات الصعيد اليوم الإثنين 1 يونيو 2026.. رحلات القاهرة وأسوان

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل رحلاتها اليومية على خطوط الوجه القبلي، حيث دفعت اليوم الإثنين 1 يونيو بعشرات القطارات التي تربط القاهرة والجيزة بمحافظات الصعيد المختلفة، وصولًا إلى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك من خلال قطارات التالجو وVIP والقطارات الإسباني والفرنساوي المطور والقطارات الروسية وقطارات النوم.

وتبدأ حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد بعد دقائق من منتصف الليل، وتستمر على مدار اليوم وحتى الساعات الأخيرة من المساء، لتلبية احتياجات آلاف الركاب المسافرين بين العاصمة ومحافظات الجنوب.

قطارات القاهرة المتجهة إلى الصعيد

جاءت مواعيد أبرز القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسيوط وأسوان ومحافظات الوجه القبلي كالتالي:

قطار رقم 1010 (ثالثة مكيفة) – الساعة 12:05 صباحًا.

قطار رقم 1902 (أسباني مطور) – الساعة 12:20 صباحًا.

قطار رقم 3006 (ثالثة مكيفة) – الساعة 12:50 صباحًا.

قطار رقم 934 (VIP) – الساعة 1:10 صباحًا.

قطار رقم 3502 (ثالثة مكيفة) – الساعة 1:30 صباحًا.

قطار رقم 974 (تهوية ديناميكية) – الساعة 5:20 صباحًا.

قطار رقم 1006 (تهوية ديناميكية) – الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 936 (VIP) – الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 980 (VIP) – الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 3008 (ثالثة مكيفة) – الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 142 (تهوية ديناميكية) – الساعة 8:50 صباحًا.

قطار رقم 80 (تهوية ديناميكية) – الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 1004 (ثالثة مكيفة) – الساعة 9:30 صباحًا.

قطار رقم 2010 (VIP) – الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 158 (تهوية ديناميكية) – الساعة 10:35 صباحًا.

قطار رقم 982 (VIP) – الساعة 12:00 ظهرًا.

رحلات الظهيرة والمساء

ومع تزايد حركة السفر خلال ساعات النهار، تواصل الهيئة تشغيل عدد كبير من الرحلات، أبرزها:

قطار رقم 160 (ثالثة مكيفة) – الساعة 12:15 ظهرًا.

قطار رقم 998 (فرنساوي مطور) – الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 186 (ثالثة مكيفة) – الساعة 1:30 ظهرًا.

قطار رقم 986 (أسباني مطور) – الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 162 (تهوية ديناميكية) – الساعة 2:15 ظهرًا.

قطار رقم 992 (فرنساوي مطور) – الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 164 (تهوية ديناميكية) – الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 1110 (تهوية ديناميكية) – الساعة 3:45 عصرًا.

قطار رقم 990 (فرنساوي مطور) – الساعة 4:00 عصرًا.

قطار رقم 972 (تهوية ديناميكية) – الساعة 4:20 عصرًا.

قطار رقم 2006 (ثانية فاخرة) – الساعة 5:15 مساءً.

قطار رقم 2012 (ثالثة مكيفة) – الساعة 5:30 مساءً.

قطار رقم 872 (ثالثة مكيفة) – الساعة 5:45 مساءً.

قطار رقم 188 (تهوية ديناميكية) – الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 1014 (تهوية ديناميكية) – الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 2030 (تالجو) – الساعة 7:00 مساءً.

قطارات النوم والرحلات الليلية

وخصصت الهيئة عددًا من الرحلات الليلية وقطارات النوم لخدمة المسافرين إلى المحافظات البعيدة، وجاءت مواعيدها كالتالي:

قطار رقم 988 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:10 مساءً.

قطار رقم 1086 (نوم) – الساعة 7:20 مساءً من الجيزة.

قطار رقم 196 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:35 مساءً.

قطار رقم 976 (VIP) – الساعة 8:00 مساءً.

قطار رقم 86 (نوم) – الساعة 8:15 مساءً من الجيزة.

قطار رقم 1012 (ثالثة مكيفة) – الساعة 8:20 مساءً.

قطار رقم 2014 (ثانية فاخرة) – الساعة 9:00 مساءً.

قطار رقم 88 (أسباني مطور) – الساعة 9:25 مساءً.

قطار رقم 82 (نوم) – الساعة 9:40 مساءً.

قطار رقم 996 (VIP) – الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 90 (تهوية ديناميكية) – الساعة 10:10 مساءً.

قطار رقم 1088 (نوم + ثانية فاخرة) – الساعة 10:20 مساءً.

قطار رقم 1092 (نوم + VIP) – الساعة 10:40 مساءً.

قطار رقم 2008 (VIP) – الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 1008 (تهوية ديناميكية) – الساعة 11:15 مساءً.

قطار رقم 890 (ثالثة مكيفة) – الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة

وفي الاتجاه المقابل، تواصل الهيئة تشغيل عدد من الرحلات اليومية من أسوان إلى القاهرة، تشمل قطارات التالجو وVIP والنوم والقطارات المكيفة.

قطارات التالجو وVIP والفاخرة

قطار رقم 2031 (تالجو) – الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 2009 (VIP) – الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 997 (VIP) – الساعة 8:45 مساءً.

قطار رقم 2011 (VIP) – الساعة 1:00 ظهرًا من أسيوط.

قطار رقم 981 (VIP) – الساعة 2:35 عصرًا من أسيوط.

قطار رقم 983 (VIP) – الساعة 4:30 عصرًا من أسيوط.

قطار رقم 935 (VIP) – الساعة 5:15 مساءً من أسيوط.

قطار رقم 83 (نوم) – الساعة 4:20 عصرًا.

قطار رقم 1087 (نوم) – الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 1091 (نوم + VIP بريميوم) – الساعة 12:05 بعد منتصف الليل من أسيوط.

قطار رقم 2015 (ثانية فاخرة) – الساعة 4:00 عصرًا.

قطار رقم 929 (ثانية فاخرة) – الساعة 4:50 عصرًا من أسيوط.

القطارات المكيفة

قطار رقم 1902 (ثالثة مكيفة) – الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 2013 (ثالثة مكيفة) – الساعة 2:05 ظهرًا.

قطار رقم 81 (ثالثة مكيفة) – الساعة 4:30 صباحًا.

قطار رقم 2007 (ثالثة مكيفة) – الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 989 (أسباني مطور) – الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 972 (أسباني مطور) – الساعة 12:10 بعد منتصف الليل من أسيوط.

قطار رقم 999 (فرنساوي مطور) – الساعة 10:15 مساءً من سوهاج.

قطارات التهوية الديناميكية (الروسي)

قطار رقم 163 – الساعة 12:30 ظهرًا.

قطار رقم 1013 – الساعة 1:30 ظهرًا.

قطار رقم 1015 – الساعة 5:30 مساءً.

قطار رقم 187 – الساعة 6:20 مساءً.

قطار رقم 91 – الساعة 11:30 مساءً.

قطار رقم 1007 – الساعة 9:10 مساءً من أسيوط.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة حجز التذاكر من خلال شبابيك المحطات، والموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق حجز قطارات مصر، إلى جانب ماكينات الحجز الذاتي ووكلاء البيع المعتمدين، لتسهيل حصول الركاب على التذاكر قبل موعد السفر.