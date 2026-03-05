غموض يحيط بالعثور على جثتي طفلين داخل محول كهرباء بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة لحل لغز العثور على جثتي طفلين متفحمتين داخل محول كهرباء بمدينتباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة لحل لغز العثور على جثتي طفلين متفحمتين داخل محول كهرباء بمدينة أكتوبر و تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى و تم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لهوية الضحيتين وسبب وفاتهما داخل محول الكهرباء.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بالعثور على جثتين متفحمتين داخل محول كهرباء بمنطقة مساكن 109 بمدينة 6 أكتوبر و على الفور إنتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ و من خلال المعاينة و الفحص تبين العثور على جثتى طفلين متفحمتين داخل محول كهرباء

و إستمع رجال الأمن إلى أقوال شهود العيان و تم مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية الضحيتين كما يتم فحص بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية لتحديد هوية الضحيتين بعد أن شوه الحادث جسديهما

و تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى و تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التى طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث و أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى لتحديد هوية الضحيتين و سبب الوفاة.

