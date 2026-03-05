آن ماري مجدي تكشف بداية شغفها بالموضة: فستان من الجرائد غيّر مساري.. ووالدتي فوجئت بموهبتي

كشفت آن ماري مجدي، ابنة سيدة الأعمال ماري لويس بشارة رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، تفاصيل رحلتها مع عالم الموضة، مؤكدة أن شغفها بهذا المجال لم يبدأ منذ الصغر كما قد يعتقد البعض، بل اكتشفته تدريجيًا خلال سنوات دراستها.

انتهاء دراستها المدرسية

وأوضحت آن ماري خلال لقائها في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أنها درست تصميم الأزياء إلى جانب التسويق بعد انتهاء دراستها المدرسية في الخارج، مشيرة إلى أن اختيارها لهذا التخصص جاء بعد تجربة غيرت نظرتها تمامًا إلى عالم الموضة.

وقالت إن فكرة العمل كمصممة أزياء لم تكن ضمن خططها في البداية، حيث لم تكن مهتمة كثيرًا بهذا المجال، لكنها شاركت قبل سفرها في معسكر خاص بالموضة، وهناك خاضت تجربة تصميم فستان باستخدام الجرائد، وهو ما لفت انتباهها وأثار حماسها تجاه التصميم.



التفكير بجدية في دراسة الموضة

وأضافت أن هذه التجربة كانت نقطة التحول التي دفعتها إلى التفكير بجدية في دراسة الموضة، خاصة أنها التحقت لاحقًا بمدرسة داخلية متخصصة في هذا المجال، ما ساعدها على تطوير موهبتها بشكل أكبر.

من جانبها، تحدثت ماري لويس بشارة عن اكتشافها لموهبة ابنتها، مؤكدة أنها فوجئت بقدرتها على الرسم عندما طلبت تعلم فن الإليستريشن، مشيرة إلى أنها لم تصدق في البداية أن الرسومات التي تقدمها ابنتها كانت من تنفيذها.

وأضافت أن العائلة كانت تتوقع أن تتجه آن ماري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالأعمال أو الماليات، خاصة أن والدها كان يتصور أنها ستختار تخصصًا قريبًا من الإدارة أو التمويل، لكنها في النهاية وجدت شغفها الحقيقي في عالم الموضة.

الاحتكاك المبكر بعالم الأزياء

وأوضحت ماري لويس بشارة أن ابنتها كانت تحضر عروض الأزياء منذ طفولتها وتتواجد خلف الكواليس، لكنها لم تتوقع أن يتحول هذا الاحتكاك المبكر بعالم الأزياء إلى مسار مهني واضح في حياتها.

كما أشارت إلى أن ابنها لويس اختار في البداية طريقًا مختلفًا، حيث اتجه إلى مجال تطوير الأعمال والعمل في قطاع السفن مع والده، لكنه بدأ مؤخرًا يقترب تدريجيًا من نشاط العائلة، خاصة في ما يتعلق بالمصانع الجديدة وأعمال التوسعات.