الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
آن ماري مجدي تكشف بداية شغفها بالموضة: فستان من الجرائد غيّر مساري.. ووالدتي فوجئت بموهبتي

محمد البدوي

كشفت آن ماري مجدي، ابنة سيدة الأعمال ماري لويس بشارة رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، تفاصيل رحلتها مع عالم الموضة، مؤكدة أن شغفها بهذا المجال لم يبدأ منذ الصغر كما قد يعتقد البعض، بل اكتشفته تدريجيًا خلال سنوات دراستها.

انتهاء دراستها المدرسية

وأوضحت آن ماري خلال لقائها في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أنها درست تصميم الأزياء إلى جانب التسويق بعد انتهاء دراستها المدرسية في الخارج، مشيرة إلى أن اختيارها لهذا التخصص جاء بعد تجربة غيرت نظرتها تمامًا إلى عالم الموضة.

وقالت إن فكرة العمل كمصممة أزياء لم تكن ضمن خططها في البداية، حيث لم تكن مهتمة كثيرًا بهذا المجال، لكنها شاركت قبل سفرها في معسكر خاص بالموضة، وهناك خاضت تجربة تصميم فستان باستخدام الجرائد، وهو ما لفت انتباهها وأثار حماسها تجاه التصميم.
 

التفكير بجدية في دراسة الموضة

وأضافت أن هذه التجربة كانت نقطة التحول التي دفعتها إلى التفكير بجدية في دراسة الموضة، خاصة أنها التحقت لاحقًا بمدرسة داخلية متخصصة في هذا المجال، ما ساعدها على تطوير موهبتها بشكل أكبر.

من جانبها، تحدثت ماري لويس بشارة عن اكتشافها لموهبة ابنتها، مؤكدة أنها فوجئت بقدرتها على الرسم عندما طلبت تعلم فن الإليستريشن، مشيرة إلى أنها لم تصدق في البداية أن الرسومات التي تقدمها ابنتها كانت من تنفيذها.

وأضافت أن العائلة كانت تتوقع أن تتجه آن ماري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالأعمال أو الماليات، خاصة أن والدها كان يتصور أنها ستختار تخصصًا قريبًا من الإدارة أو التمويل، لكنها في النهاية وجدت شغفها الحقيقي في عالم الموضة.

 الاحتكاك المبكر بعالم الأزياء 

وأوضحت ماري لويس بشارة أن ابنتها كانت تحضر عروض الأزياء منذ طفولتها وتتواجد خلف الكواليس، لكنها لم تتوقع أن يتحول هذا الاحتكاك المبكر بعالم الأزياء إلى مسار مهني واضح في حياتها.

كما أشارت إلى أن ابنها لويس اختار في البداية طريقًا مختلفًا، حيث اتجه إلى مجال تطوير الأعمال والعمل في قطاع السفن مع والده، لكنه بدأ مؤخرًا يقترب تدريجيًا من نشاط العائلة، خاصة في ما يتعلق بالمصانع الجديدة وأعمال التوسعات.

المنسوجات ماري لويس بشارة لويس بشارة بشارة آن ماري مجدي عالم الأزياء قطاع السفن

